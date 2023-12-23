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GreenOceanFoods.com在美國也能買到好茶　綠色海洋食品展示廳搬遷中 歡迎上網「找茶」 和天然優質產品

亞特蘭大訊
綠色海洋歡迎大家上網網購他們的優質產品。(綠色海洋提供)
綠色海洋歡迎大家上網網購他們的優質產品。(綠色海洋提供)

近來很多亞特蘭大都會區的朋友們為了找不到好茶、優質食品和茶具而頭痛，因為臻盈|綠色海洋(Green Ocean)位於喬治亞州仙伯里市(Chamblee)百福大道(Buford Highway)的展示廳，因搬遷暫時關閉中。不過店東表示，消費者們別擔心，未來新店一定會公告大眾，現在大家依然可以透過網購向他們採買好茶、咖啡與聚春園優質產品。

網購方式：

‧官網：www.GreenOceanFoods.com

‧IG (Instagram)：greenoceanteahouse

‧臉書(facebook)：green ocean foods inc

‧小紅書：臻盈green ocean foods

微信客服：greenoceanfoods_inc

綠色海洋一心一意將福建好山好水出產的優質產品，推向世界前沿，更冀望能推廣超過400年歷史的福建茶文化。據了解，由於這兒的海洋性氣候讓多山的福建飽享亞熱帶海洋季風的水氣，和來自西太平洋暖濕氣流的滋潤，而蜿蜒起伏的高山阻擋了北方南下寒流，造就了東南沿海少有的優質茶場。

綠色海洋食區的茶品有明前綠茶和紅茶、野生紅茶、福州苿莉花茶、靈芝茶等等，及各類的茶包和魔術綠茶杯等。同時也向餐館、食品業者，零售、批發餐館食材茶。在咖啡方面，有摩卡靈芝咖啡和靈芝黑咖啡。

綠色海洋還代理銷售福州聚春園系列健康食品馬鈴薯水晶寬粉。聚春園馬鈴薯水晶寬粉不僅熱量低，而且科學證明馬鈴薯在各類的碳水化合物中，屬於低升糖指數(Glycemic index，簡稱GI，是指食物對增加血糖快慢的影響力)，適合「糖友」和注重健康的族群食用。

另外，還有中國海帶之鄉官塢海帶系列，中國鮑魚之鄉的鮑魚系列，長壽村的頭水紫菜，更有直接從福州連江家鄉海裡直接打撈出來的急凍時令小海鮮，以及天然無添加物的鹿茸菇、天然香菇、干貝和蟶乾等。

綠色海洋歡迎大家網購，並隨時關注展示廳新址的動向。臻盈|綠色海洋聯絡電話：470-772-9942。網站：https://www.greenoceanfoods.com。

福建茶園採摘下來的嫩葉和嫩芽，氨基酸、茶多酚比重高，更能展現輕盈細緻的風味。(綠...
福建茶園採摘下來的嫩葉和嫩芽，氨基酸、茶多酚比重高，更能展現輕盈細緻的風味。(綠色海洋提供)
綠色海洋的福建明前茶有紅茶、綠茶、白茶和鐵觀音等不同茶品，可以網購。(綠色海洋提...
綠色海洋的福建明前茶有紅茶、綠茶、白茶和鐵觀音等不同茶品，可以網購。(綠色海洋提供)

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