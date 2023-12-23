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人壽保險和年金之間主要區別

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

人壽保險和年金是兩種不同類型的金融產品，它們有不同的功能和特點。以下是人壽保險和年金之間的主要區別：

1.保險類型和功能：

‧人壽保險是一種保險產品，旨在提供金錢保障，以支援被保險人的家人在其去世後的經濟需求。當被保險人去世時，保險公司支付一定金額的死亡保險金給受益人，通常用於支付債務、替代失去的收入、遺產規劃或其他經濟需求。

‧年金是一種金融產品，旨在提供一定時期或終身的退休收入。購買年金時，您通常向保險公司支付一筆資金（稱為年金費），然後保險公司每月或每年向您支付一定金額的年金金錢，直到您去世。

2.支付方式：

‧人壽保險通常以定期繳納的保費為基礎，保費可以每月、每季度或每年支付。 在保險人去世時，受益人將收到一筆保險金。

‧年金通常以一次性或分期繳納一筆資金為基礎，並在之後的一定時間內支付固定的金額。支付方式可以是終身年金（直到受益人去世）或特定期限年金（在一定期限內支付）等。

3.風險和回報：

‧人壽保險的主要目的是提供金錢保障，不涉及投資或積累現金價值。因此，它通常不提供投資回報。

‧年金可以包括投資元素，其中一部分資金可能被投資以增加年金支付。這使得年金可能會提供一些投資回報，但也伴隨著與投資相關的風險。

4.長期穩定性：

‧人壽保險通常是一項長期金融保障，可以持續一生，只要保險保費得以支付。

‧年金可以提供終身收入，但也可以選擇在一定時期內提供固定收入，具體取決於年金的類型。

總之，人壽保險和年金都是用於金融規劃的重要工具，但它們有不同的目的和功能。人壽保險旨在提供死亡保險金以支援家人，而年金旨在提供退休時期的穩定收入。選擇哪種產品取決於您的具體財務需求和目標。

年金説明您為未來做好準備：將年金視為可以幫助滿足您的退休需求的工具。年金的主要目的是為您創造收入，年金可以吧辛勤工作的積蓄變成你的終生穩定收入。年金有很多潛在的好處，包括在延稅的基礎上增加帳戶價值，保證終生收入，為長壽做準備，一次性支付給未亡配偶。您可以通過一次性支付或分期付款來購買年金。

從今天開始規劃未來，人壽保險和年金協同工作，為您自己和您所關心的人保護未來。為了滿足您的需求，我們可以為你特殊定制。如果您想為您和您的親人找到合適的人壽保險和年金，請致電我們770-280-4350。

美國家庭人壽保險公司（AmericanFamily Life Insurance）連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去10年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯絡Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞裔最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最適合的保單。

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