我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

把握健康醫療保險登記生效日　今天就到 HealthCare.gov獲得承保　localhelp.healthcare.gov可搜尋當地經紀人

亞特蘭大訊
衛生部提醒大眾公開投保登記時期。(截自HealthCare.gov)
衛生部提醒大眾公開投保登記時期。(截自HealthCare.gov)

每個人都應該享有負擔得起的優質健康護理。健康保險市場（Health Insurance Marketplace®）2024 年健康保險公開投保登記期，已在HealthCare.gov上展開。美國衛生與公共服務部表示，在 HealthCare.gov 上登記 2024 年度健康保險的所餘時間不多了，若能在 12 月 15 日前到 HealthCare.gov 登記投保或更改現有的計劃，新的健保計劃便可從 2024年1 月 1 日起生效的全年保險。

若錯過在12 月15日的截止日期，衛生部指出，大眾還可以在 1 月15日的最後截止日期前登記，以獲得從 2 月 1 日起生效的保險。

衛生部提醒大眾，以下是今年公開投保登記期需要了解的訊息：

1.適用對象：無保險者或希望通過HealthCare.gov重新登記或更改健保計劃者。

2.可提供更多節省：得益於新的法規，大多數通過Marketplace登記的客戶都能繼續享有可負擔的保費，這有助於降低個人和家庭在HealthCare.gov 上的費用。

3.費用如何：每5位客戶中就有4位，可以通過財務援助找到每月只需$10或更便宜的計劃。您需要支付的費用取決於您的年齡、家庭人口、家庭收入、居住地、所選擇的計劃以及其他因素。有些人可能會發現自己符合所在州的醫療補助計劃（Medicaid）或兒童健康保險計劃（CHIP）的承保條件，並可通過HealthCare.gov連接到這些選項。

4.包括哪些內容：HealthCare.gov上提供的計劃，包含廣泛的福利和全面的保障。所有健保計劃均由知名的私營保險公司提供，確保所有投保者都獲得高品質的醫療服務。計劃涵蓋基本健康福利，包括年度體檢等預防性服務、住院、處方藥、節育、就診、急診等。HealthCare.gov上的所有計劃都不得根據既有病症排除承保範圍。

5.如何申請：可以安坐家中上網HealthCare.gov開始或更新您的申請。事實上，許多人一次就能完成申請。如果您需要協助，可通過網址：https://localhelp.healthcare.gov/訪問HealthCare.gov上的「尋找本地協助」，搜索我們的線上名錄，與您所在地區的代理人、經紀人或協助員約定時間，安排以電話、電子郵件，或面對面進行洽談，他們可協助您完成申請或提供其他幫助。

另外，也可以撥打1-800-318-2596聯繫Marketplace呼叫中心尋求協助。Marketplace 呼叫中心每週7天、每天24小時運作，並提供200多種語言翻譯支持。

保險 健保 福利

上一則

聯邦眾議員Lucy McBath與台商密切對話　喬治亞州甘斯維爾台商會代表開啟與美國聯邦眾議員密聯繫 互惠互動

下一則

芝市公園戶外溜冰場全面開放 新增50歲以上時段

延伸閱讀

加薩衛生部：已逾1.7萬人命喪以色列攻擊

加薩衛生部：已逾1.7萬人命喪以色列攻擊
健保轉換12/7截止 長青保險邱文齡免費解疑

健保轉換12/7截止 長青保險邱文齡免費解疑
紅藍卡年度開放註冊期12月7日截止 紅藍卡受益人把握最後的好機會

紅藍卡年度開放註冊期12月7日截止 紅藍卡受益人把握最後的好機會
即使是兼職 這些工作也提供健保

即使是兼職 這些工作也提供健保

熱門新聞

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

2023-12-02 11:39
芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
圖為5日警方站在廢墟的房屋前。美聯社

維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

2023-12-05 16:03
取得工作許可是成千上萬移民在美國立足的第一關鍵步驟。(春田伊利諾大學官網截圖)

新抵尋求庇護者快速拿工卡 資深無證客喊不公

2023-12-05 11:02
喬州沙泉市(Sandy Springs)名列去年千禧世代遷徙目的地排行榜的第十位。(該市府臉書)

千禧世代搬遷目的地 喬州沙泉排第10

2023-12-05 01:14
麥當勞新的連鎖餐廳是以80年代的麥當勞吉祥物外星人命名。(麥當勞廣告截圖)

麥當勞神秘新餐廳曝光 首家CosMc's開在芝加哥西郊

2023-12-06 10:39

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折