把握健康醫療保險登記生效日　今天就到 HealthCare.gov獲得承保　localhelp.healthcare.gov可搜尋當地經紀人

衛生部提醒大眾公開投保登記時期。(截自HealthCare.gov)

每個人都應該享有負擔得起的優質健康護理。健康保險 市場（Health Insurance Marketplace®）2024 年健康保險公開投保登記期，已在HealthCare.gov上展開。美國衛生與公共服務部表示，在 HealthCare.gov 上登記 2024 年度健康保險的所餘時間不多了，若能在 12 月 15 日前到 HealthCare.gov 登記投保或更改現有的計劃，新的健保 計劃便可從 2024年1 月 1 日起生效的全年保險。

若錯過在12 月15日的截止日期，衛生部指出，大眾還可以在 1 月15日的最後截止日期前登記，以獲得從 2 月 1 日起生效的保險。

衛生部提醒大眾，以下是今年公開投保登記期需要了解的訊息：

1.適用對象：無保險者或希望通過HealthCare.gov重新登記或更改健保計劃者。

2.可提供更多節省：得益於新的法規，大多數通過Marketplace登記的客戶都能繼續享有可負擔的保費，這有助於降低個人和家庭在HealthCare.gov 上的費用。

3.費用如何：每5位客戶中就有4位，可以通過財務援助找到每月只需$10或更便宜的計劃。您需要支付的費用取決於您的年齡、家庭人口、家庭收入、居住地、所選擇的計劃以及其他因素。有些人可能會發現自己符合所在州的醫療補助計劃（Medicaid）或兒童健康保險計劃（CHIP）的承保條件，並可通過HealthCare.gov連接到這些選項。

4.包括哪些內容：HealthCare.gov上提供的計劃，包含廣泛的福利 和全面的保障。所有健保計劃均由知名的私營保險公司提供，確保所有投保者都獲得高品質的醫療服務。計劃涵蓋基本健康福利，包括年度體檢等預防性服務、住院、處方藥、節育、就診、急診等。HealthCare.gov上的所有計劃都不得根據既有病症排除承保範圍。

5.如何申請：可以安坐家中上網HealthCare.gov開始或更新您的申請。事實上，許多人一次就能完成申請。如果您需要協助，可通過網址：https://localhelp.healthcare.gov/訪問HealthCare.gov上的「尋找本地協助」，搜索我們的線上名錄，與您所在地區的代理人、經紀人或協助員約定時間，安排以電話、電子郵件，或面對面進行洽談，他們可協助您完成申請或提供其他幫助。

另外，也可以撥打1-800-318-2596聯繫Marketplace呼叫中心尋求協助。Marketplace 呼叫中心每週7天、每天24小時運作，並提供200多種語言翻譯支持。