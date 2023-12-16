亞城都會區Highland牙科診所周日照常門診　上班族與病患不擔心 接受Medicare和Medicaid和醫療貸款 貼心治療獲好評

Highland牙科診所大廳候診室。(診所提供)

周日是各行各業的休息日，一般診所都不看診，位於喬治亞州Suwanee的Highland Dental牙科診所主理崔醫師(Dr. James Choi, DDS)與他的工作團隊，因考慮到朝九晚五的上班族平日不方便，更因顧慮病患牙疼報到不按時間來得，所以每個周日從上午9時到下午6時照常看診。他們對病患的貼心治療，贏得好評，無論是谷歌Google、yelp或是BirdEye評價都是幾近滿分的高評價。

而且更好的是，Highland牙科診所接受各種醫療保險，同時也接受Medicaid州醫療補助計劃(白卡)和 Medicare聯邦醫療保險 (紅藍卡 )的病患看診。如果什麼保險都沒有，該診所還可提供醫療貸款 ，讓大眾安心向牙疼說「拜拜」。

據了解，崔醫生擁有田納西大學牙科博士學位，接受過美容牙科、植牙與一般牙科專業訓練，備有美國牙科公共衛生委員會(American Board of Dental Public Health)證照。他立志要讓病患張口燦爛微笑，所以除了會細心、精準地為病患做一般的牙齒檢查治療、洗牙、補牙及牙齒美白之外，還會依診斷狀況進行種植手術、植骨手術、牙齦手術、安裝假牙、回定牙橋、根管治療、智齒拔除、全瓷冠、和口腔手術等等。

Highland牙科診所設備新穎，環境窗明几淨。為了讓病患安心的看診，添購舒適躺臥的Pelton & Crane牌牙科專用椅，並連接影音螢屏。病患治療可以舒適地就診，並轉移治療牙齒時令人有點怕怕地磨牙機的聲音。

Highland牙科診所地理位置方便，位於Peachtree Industrial Blvd.和85號公路第111出口附近的Suwanee市Highland plaza內，距離Assi超市不到10分鐘，附近還有Walmart超市。先生、太太或父母們在等待家人看牙時，可以到附近超市走走看看、採購日常用品，或者在大廳候診室悠閒地閱讀報紙雜誌和看手機。

該診所以醫護人員專業親切著稱，有病患表示，他從2005年起便找崔醫生看牙齒。他說，崔醫生新遷入的Highland診所，雖然距他位於南邊的家50分鐘車程，但他不惜路程的跋涉，依舊找崔醫生看牙。也有病患認為，雖然Highland牙科診所與他家有點距離，但周日開放時間看診，讓他覺得非常方便，所以他選擇到此就醫。