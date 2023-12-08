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台美菁英會亞城分會 歡慶10周年

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
該會共同會長魏雅淳(左)與檀郡(右)致贈感謝盃予創會會長鄒昶偉(中)。(記者林昱瑄／攝影)
該會共同會長魏雅淳(左)與檀郡(右)致贈感謝盃予創會會長鄒昶偉(中)。(記者林昱瑄／攝影)

2023年理事會成員向來賓們舉杯敬酒。(記者林昱瑄／攝影)
2023年理事會成員向來賓們舉杯敬酒。(記者林昱瑄／攝影)
台美菁英協會亞特蘭大分會(TAP-ATL)今年成立十年，日前在喜萬年餐廳舉辦慶祝活動，當天包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、經濟組組長陳新發、僑教中心主任歐宏偉以及僑務委員范琪君、張崧軒等人都到場致賀。

共同會長魏雅淳(Wendy Wei)與檀郡(Jessica Tan)表示，該會宗旨為彰顯台灣以及台美文化。過去十年，該會辦理了許多活動以及各類志工服務，連結亞城當地社群並做出貢獻。

過去一年來，該會舉辦了超過20場活動，包括出席踴躍的萬聖節派對，在當地台美人企業所舉辦的Game Nights以及TAPpy Hours，到當地的流浪動物收容所及遊民之家提供志工服務，另外也與亞特蘭大台商會合作舉辦包粽子活動並且參加2023亞特蘭大香港龍舟節競賽。

當天該會也預告了明年度的活動，包括5月份傳統周的活動，將著重在客家文化、糖產業文化、眷村文化、懷舊童玩以及醫療與科技等，另外也預告了明年度的表演藝術家交流計畫，邀請來賓們多多參與。

該會也頒發感謝盃予創會會長、台美公民協會(即台美菁英協會總會)會長鄒昶偉(Wellington Tzou)。他也分享了自己十年前創立TAP-ATL的心路歷程以及一路走來參與台美社群的心得。當天也頒發今年度參與活動最多的最活躍會員給Andrew Tsai。

當天節目也有海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大分會的學員表演舞龍，以及陳淑芳老師的古箏演奏等。

晚會由海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大分會的學員們演出舞獅開場。(記者林昱...
晚會由海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大分會的學員們演出舞獅開場。(記者林昱瑄／攝影)

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