喬州人均學貸4.17萬 全美第2高

研究顯示，全美人均學生貸款喬治亞州排在第二位，為4萬1775元。(美聯社)

一項新研究顯示，全美人均學生貸款 以馬里蘭州最高，達4萬3116元，緊隨其後的是喬治亞州4萬1775元。

高等教育研究機構「學位選擇」(Degree Choices)分析了聯邦學生援助辦公室(Office of Federal Student Aid)的數據，得出哪些州的平均學生借款最高。

排名前五位為：

●馬州：其學生人均債達到4萬3116元。該州共有85萬1200個借款人，其學生債務總計367億元。

●喬州 ：其人均學貸 為4萬1775元。喬州的學貸債務總額為706億元，分布在169萬個借款人身上。

●維吉尼亞州：其人均學生債務總額為438億元，分布在110萬個借款人身上，相當於平均每人3萬9599元。

●佛羅里達州：學生人均債務為第四高，為3萬8683元。佛州借款人達272萬人，該州的學生債務總額為1054億元。

●南卡羅來納州：學生人均借款債務為3萬8360元。該州75萬8600個學生的貸款總債務為291億元。

該報告的作者利維(David Levy)表示，大學可能是非常有價值的投資，但同時，其學貸利息可能會迅速累積，可能導致學生最終償還的金額比最初借的要多得多。

報告中建議欠款人，或是打算申請學貸的學生以下幾點：

●在寬限期內開始償還貸款。學貸欠款通常會到畢業後六個月才開始要求支付。當欠款人在寬限期內付款時，由於尚未產生利息，款項將直接轉入本金。

●如果有能力支付，可將每月支付金額高於最低還款額。

●盡快還清貸款。如果欠款人支付貸款的時間越長，支付的利息就越多，而非本金。