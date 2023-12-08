全美11月熱門租房市場 亞城上升3名居第2

亞特蘭大被評為今年11月份全美民眾「最想租屋城市」第二位。(美聯社)

根據全美公寓搜尋網站RentCafe.com的最新分析，在美國本土人口最多的150個城市中，亞特蘭大 被評為今年11月份民眾「最想要租屋城市」第二位。

亞城的租賃市場在2023年的每個月月度研究中都表現良好，特別是當該市在4月被評為首位最熱門租賃市場後，就一直維持前10名最受歡迎名單。11月該市排在第二名，比上個月上升了3名。

該研究結果是基於RentCafe.com研究團隊每月對其網站上數百萬次與其公寓庫存相關互動所進行的分析。

每個城市權重最大的項目為的公寓供應率。計算方法是將最近一個月的空置單位總數除以該市的單位總數，然後進行年比比較。該比率越低，每個城市獲得的積分就越多。

分析師稱，11月亞特蘭大的可用公寓比率僅小幅增加1%，反應了需求旺盛，即便該市的多戶住宅開發發展已經有了十年的穩健成長。

RentCafe.com認為亞特蘭大是「南方最具活力的科技中心之一」，這也是該城市脫穎而出的原因之一。

分析顯示，除了亞特蘭大當地人換公寓的需求外，大多數州外搜尋的來源都來自於紐約市 、芝加哥和奧蘭多。

明尼亞波利斯(Minneapolis)在這份榜單中，首次躍居租屋需求熱門排行榜上冠軍。

第三位至第十位分別是：底特律、辛辛那提、丹佛、紐約市皇后區 、科羅拉多泉(Colorado Spring)，奧蘭多、波特蘭、堪薩斯城。

亞特蘭大和奧蘭多是唯一進入前十名的南方城市。