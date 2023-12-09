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幫忙專業應對餐館衛生局問題 三角會計師事務所專家協助提升得分 確保短期內開門迎客

亞特蘭大訊
美國三角會計師事務所創始人牛志文，在國際餐飲酒店用品博覽會演講。(本報資料照)
美國三角會計師事務所創始人牛志文，在國際餐飲酒店用品博覽會演講。(本報資料照)

衛生檢查對餐飲業者是一個關鍵性挑戰，有些餐館業者還會為此頭痛不已，因為一個不小心被評不合標準，會被勒令即刻改善，而且衛生官員還會三天兩頭無預警地到餐館檢驗，若是不幸被查到未按HACCP（危害分析重要管制點 Hazard analysis and critical control points的簡稱）流程規定，甚至會遭到停業的處分。面對這些頭痛問題，業者該如何應對呢？

總部位於北卡州Cary市、在全美大城市有設點的三角會計事務所(Triangle Accounting, INC)，要餐館業者們不用擔心。該事務所表示，他們有專家協助餐館衛生檢查，瞬間提升衛生得分，確保餐館在最短的時間里重新開門迎客。

三角會計事務所成立於2001年，服務面廣泛。該公司在總裁牛志文帶領下，從北卡，發展到在全球金融中心紐約曼哈頓和法拉盛，及喬治亞州亞特蘭大、加州洛杉磯、華盛頓州西雅圖、阿拉巴馬州伯明翰、德州達拉斯和北卡州夏洛特等都設有分公司，舉凡華人集中的美國各大城市社區，都設有分公司，近年來更將觸角伸向中國，方便專業服務華人的財稅、投資、營運、審計等各方面問題。

這家會計事務所積極快速發展與其創辦人牛志文大有關聯，他身兼美中經濟文化協會執行董事，美國紹爾大學教授、校長中國事務助理、中國西安科技大學等四所大學的客座教授，同時還是多家大型企業、EB5項目公司、大型移民公司的美國財稅顧問。

牛志文致力於研究美國稅法，多年來更為餐館業主奔走於各級政府之間解決政府查稅案，出版了「中餐館如何應對查稅」一書。現在該事務所將服務涉入餐館衛生檢查，由專家提供業者：衛生培訓和教育，確保員工合規操作；定製衛生計劃，根據您的餐館需求制定；協助準備衛生檢查，以確保通過審查；直接與衛生局溝通，直達問題核心；提供即時支持和諮詢，隨時解答您的問題。

該事務所指出，他們會幫忙快速提高衛生健康分數。千萬不要因衛生問題而失去生意：「聯繫我們，重建信心，讓您的餐館重新煥發生機。與我們一起，提供衛生、美味和安心！」

專業窗口可聯繫Pink Zhao趙經理，電話：984-238-6680，郵箱：[email protected]。有關該公司詳情可上網：www.triangleaccounting.net。有關購買「中餐館如何應對查稅」書籍，洽詢世界書局電話：718-445-2665。

掃瞄二維碼讓專家幫餐館解憂。(三角會計提供)
掃瞄二維碼讓專家幫餐館解憂。(三角會計提供)
牛志文致力於研究美國稅法，並出版了「中餐館如何應對查稅」一書。
牛志文致力於研究美國稅法，並出版了「中餐館如何應對查稅」一書。
美國三角會計師事務所創始人牛志文經常應邀參加專業講座。(三角會計提供)
美國三角會計師事務所創始人牛志文經常應邀參加專業講座。(三角會計提供)

北卡 華人 中餐館

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