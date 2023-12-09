聯邦眾議員Lucy McBath與台商密切對話 喬治亞州甘斯維爾台商會代表開啟與美國聯邦眾議員密聯繫 互惠互動
從喬治亞州選出的現任美國聯邦眾議員Lucy McBath，日前於她的Duluth 辦公室接待甘斯維爾台灣商會代表團。當天的拜會由會長孔繁華一行五人代表參與，會中甘斯維爾台商會表達對McBath團隊工作的一貫支持，並為彼此日後緊湊聯繫關係開啓序幕。
這次拜會眾議員之行成功，首推王立綱律師居間協調，傾力斡旋，功不可沒。當日一行前往的五名成員有會長孔繁華及夫人李琳妮、副會長林恩如、前會長汪𤅀與前會長王立綱律師。
在短短的一個小時談話中，孔繁華介紹甘斯維爾台灣商會創立始末，冀望能與眾議員選區民眾開展商務交流機會，並邀請McBath 眾議員參與明年甘斯維爾台灣商會兩項大型活動。
前會長汪𤅗針對台灣社區在亞特蘭大漸進發展，有目共睹的成績下，希望未來也能透過眾議員McBath協助與支持，突顯甘斯維爾台灣商會各類活動的牽引，樹立另一股令人刮目相看的清流。
會中，眾議員McBath也極為愉悅的表示，將全力推動她統領團隊所在Duluth 辦公室，盡心竭力為選區民眾提供各項服務或資訊，也願意與甘斯維爾台灣商會保持密切對話，互惠互動。
氣氛良好的會談於歡愉心情下告一段落，孔繁華相偕眾議員McBath ，及她在場的幕僚，與甘斯維爾台灣商會成員一起拍照留念，相互期待下回更精彩的交流合作。
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