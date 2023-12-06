我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

北卡迎接白色聖誕節 有譜

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡今年可望迎來瑞雪紛飛的白色聖誕節。(記者王明心／攝影)
北卡今年可望迎來瑞雪紛飛的白色聖誕節。(記者王明心／攝影)

今年北卡會有個瑞雪紛飛的白色聖誕節嗎？根據氣象人員的預測，這個可能性很大。

美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration)的科學家預計，在跨2023和2024年冬季中，整個美東南地區的降水量將會增加，預計今年冬天會出現強烈的「聖嬰現象」(El Nino)。

WRAL電視台表示，過去三年冬天的氣候一直處於「反聖嬰」狀態(La Nina)，今年冬天是四年來第一次呈「聖嬰現象」，特徵是海面溫度高於平均值，急流的北部分支大部分停留在加拿大境內，使最冷的空氣保持在北方。與此同時，美國南部上空有一股活躍的副熱帶急流，是由太平洋上空溫暖潮濕的空氣推動的，因此預計美國南半部會出現降水。強烈的「聖嬰現象」通常會帶來更多的降雪，「對滑雪愛好者來說是個好消息」。

WXII電視台指出，北卡山區早在10月的第二個周末就已開始第一輪降雪。今年冬天的氣溫可能會低於正常水平。如果氣壓帶來一些北極空氣，下雪的可能性很大。

新聞與觀察家報(News & Observer)則根據農民年鑑(Farmers' Almanac)，對北卡會有個白色聖誕節充滿信心。該年鑑對北卡及美東南地區聖誕期間的天氣預測如下：

• 12月20日至23日：冷鋒將從墨西哥灣沿岸穿過南北卡，田納西州和北卡的山區會下雪。

• 12月24日至27日：降水持續到聖誕節假期的開始，隨後緩慢放晴。

• 12月28日至31日：一場風暴沿著大西洋沿岸向北移動，將帶來降水。

該報表示，年鑑的「降水」(precipitation)一字也可能是「降雪」之意。

北卡 聖誕節 田納西州

上一則

國家亞太老齡化中心(NAPCA) 協助長者醫療並提供社會福利

下一則

南卡假日鐘琴遊行 華人熱情演出

延伸閱讀

北卡三角地區 系列聖誕活動登場

北卡三角地區 系列聖誕活動登場
手機黏機上洗手間馬桶上偷拍被發現 北卡少女怒告美航、空服員

手機黏機上洗手間馬桶上偷拍被發現 北卡少女怒告美航、空服員
白宮聖誕樹來自北卡 放置大廳準備迎接嘉賓

白宮聖誕樹來自北卡 放置大廳準備迎接嘉賓
Forge Nano鋰電池廠 進駐北卡

Forge Nano鋰電池廠 進駐北卡

熱門新聞

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

2023-12-02 11:39
圖為5日警方站在廢墟的房屋前。美聯社

維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

2023-12-05 16:03
取得工作許可是成千上萬移民在美國立足的第一關鍵步驟。(春田伊利諾大學官網截圖)

新抵尋求庇護者快速拿工卡 資深無證客喊不公

2023-12-05 11:02
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

2023-11-30 01:00

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭