北卡迎接白色聖誕節 有譜

北卡今年可望迎來瑞雪紛飛的白色聖誕節。(記者王明心／攝影)

今年北卡 會有個瑞雪紛飛的白色聖誕節 嗎？根據氣象人員的預測，這個可能性很大。

美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration)的科學家預計，在跨2023和2024年冬季中，整個美東南地區的降水量將會增加，預計今年冬天會出現強烈的「聖嬰現象」(El Nino)。

WRAL電視台表示，過去三年冬天的氣候一直處於「反聖嬰」狀態(La Nina)，今年冬天是四年來第一次呈「聖嬰現象」，特徵是海面溫度高於平均值，急流的北部分支大部分停留在加拿大境內，使最冷的空氣保持在北方。與此同時，美國南部上空有一股活躍的副熱帶急流，是由太平洋上空溫暖潮濕的空氣推動的，因此預計美國南半部會出現降水。強烈的「聖嬰現象」通常會帶來更多的降雪，「對滑雪愛好者來說是個好消息」。

WXII電視台指出，北卡山區早在10月的第二個周末就已開始第一輪降雪。今年冬天的氣溫可能會低於正常水平。如果氣壓帶來一些北極空氣，下雪的可能性很大。

新聞與觀察家報(News & Observer)則根據農民年鑑(Farmers' Almanac)，對北卡會有個白色聖誕節充滿信心。該年鑑對北卡及美東南地區聖誕期間的天氣預測如下：

• 12月20日至23日：冷鋒將從墨西哥灣沿岸穿過南北卡，田納西州 和北卡的山區會下雪。

• 12月24日至27日：降水持續到聖誕節假期的開始，隨後緩慢放晴。

• 12月28日至31日：一場風暴沿著大西洋沿岸向北移動，將帶來降水。

該報表示，年鑑的「降水」(precipitation)一字也可能是「降雪」之意。