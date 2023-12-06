成立100周年 杜克大學獲1億捐款

杜克大學近日接受了來自杜克捐贈基金的1億元，是該校有史以來最大一筆單一捐款。(記者王明心／攝影)

為紀念雙方成立100周年，杜克捐贈基金(The Duke Endowment)向杜克大學捐贈了1億元，以支持大學未來100年高等教育的願景。這是杜克大學史上收到的最大一筆單一捐贈款項。

根據該校官網，這筆款項將用於擴大學生接受杜克大學教育的機會、增加對杜克大學學生的支持，特別是來自南北卡 、傳統黑人 學院，以及其他少數族裔的學生、深化大學的社區夥伴關係，並將一棟建築物以魯本-庫克 (Wilhelmina Reuben-Cooke)的名字命名，以紀念她的教學典範和精神遺產。

杜克校長普萊斯(Vincent E. Price)表示很高興杜克捐贈基金選擇透過這項歷史性獎項來啟動該校的百年慶典，可塑造杜克大學學生在第二個世紀的體驗，協助應對21世紀的挑戰。

該校的新財政援助計畫將受益於此筆款項，為收入符合條件的南北卡家庭提供全額學費補助。該計畫於今年6月宣布，本學期已為340多名本科生提供支援。

位於夏樂(Charlotte)的杜克捐贈基金是杜克大學最大的捐助者，在過去100年中向杜克大學和杜克健康中心捐贈了近20億元。基金董事會主席盧卡斯(Charlie Lucas)表示，透過教育加強南北卡的社區是杜克(James B. Duke)的慈善願景核心。「該捐款直接反映了他希望所有人都能獲得高價值教育的願望。」

儘管杜克捐贈基金與杜克大學同名，但兩者是獨立的組織。 該捐贈基金是由實業家和慈善家杜克於1924年建立的私人基金會，杜克大學是其主要受益者之一。