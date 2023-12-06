慈濟、北卡橙郡攜手 辦耆老聖誕音樂會

慈濟的節目單和橙郡的活動海報。(記者王明心／攝影)

慈濟北卡 聯絡處日前與北卡橙郡(Orange)老年部門(Department on Aging)合作，在教堂山西摩爾中心(Seymour Center)舉辦聖誕音樂會，並贈送每位參加者一份聖誕禮物。

節目由慈濟活動組組長黃光榮擔任主持。他向在座華洋觀眾介紹慈濟於1966年在台灣成立，在全球進行慈善公益已達57年。該聯絡處多年前曾到教堂山兒童醫院舉辦聖誕音樂會，這是第一次在教堂山老人中心 舉辦類似活動，希望能用音樂傳達聖誕歡樂。

當天節目結合華人 社區資源，包括台藝會、台音合唱團、福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會(FASCA-Raleigh)。台藝會第一屆卡拉OK冠軍得主潘可華演唱舒伯特的「聖母頌」(Ave Maria)及席琳迪翁(Celine Dion)的To Love You More，優美歌聲餘音繞樑。台音合唱團不但唱英語聖誕歌、台語「四季紅」和「戀戀北迴線」，團員張明章和陳智興還以鋼琴及口琴合奏另一位作曲家的「聖母頌」，多才多藝。

8年級學生莫舒晴(Yvaine Moore)介紹FASCA是台灣僑委會於2011年創立，該分會於2021年設立，目的是促進台裔青少年認識台灣文化，同時以社區服務方式回饋美國社會。當天團員陳詠心(Amy Chen)以古箏、陳筱文(Samantha Chen)以吉他、謝佳蓉(Ellie Hsieh)以長笛、黃思語(Katie Huang)以豎笛、李嘉安(Annika Lee)和林靖恩 (Emma Lin)以小提琴、莫舒晴以鋼琴，奏出溫暖喜樂的聖誕樂曲。

除了才藝表演，在導師陳翰儀和志工叢蓓怡的帶領下，團員從下午3點就到場協助布置會場、用餐時負責上菜、會後收拾桌椅，為此活動助力不少。

慈濟是佛教團體，為何會舉行聖誕音樂會？洛麗聯絡處負責人王植梅解釋，聖誕節在美國如同華人春節，是闔家團圓的日子，沒有子女的老人更需要陪伴。慈濟希望藉由音樂和青少年的陪伴，讓耆老們在寒冬能感受溫暖。

她說當天看到許多美國老夫婦著正裝相扶持走進會場，並在活動中展現歡愉笑容，都讓她很感動。她遺憾有些報名者因當晚氣候和交通問題而無法到場，也感謝表演志工和青少年陪伴老人。