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北卡三角地區 系列聖誕活動登場

記者王明心╱北卡羅來納州報導
聖誕將至，北卡三角地區將有一系列慶祝活動。圖為北卡中國彩燈節。(活動網站)
聖誕將至，北卡三角地區將有一系列慶祝活動。圖為北卡中國彩燈節。(活動網站)

聖誕將至，新聞與觀察家(News & Observer)整理出北卡三角地區一系列慶祝活動，民眾出發前最好先查看網站並再次核實：

● 洛麗普倫公園(Pullen Park)假日快車：至15日為止，提供火車遊樂設施、節日彩燈、聖誕老人亮相、頌歌等活動。門票16元，可上網：shorturl.at/eikK4購買或致電：(919)996-6468。地點：520 Ashe Ave., Raleigh, NC 27606。

• 聖誕頌歌(Christmas Carol)舞台劇：公園劇團(Theatre in the Park)於8日至10日在Martin Marietta Center，13日至17日在DPAC演出，票價35元起，網站：theatreinthepark.com。

• 北卡中國彩燈節：凱瑞Koka Booth露天劇場即日起至1月14日舉辦此節慶，有40個新展示品，每個燈飾有數千個LED燈。地址：8003 Regency Pkwy, Cary, NC 27518。網站：boothamphitheatre.com。

• 州長官邸假日遊：7日至9日展示北卡種植的聖誕樹、花卉和常綠植物，並有音樂節目。入場免費，無需預約。地址：200 N Blount St, Raleigh, NC 27601。網站：dncr.nc.gov。

• 北卡交響樂團「燭光聖誕節」：22日晚上8時及23日下午3時在Meymandi音樂廳表演，票價60元起。

• 杜倫(Durham)有色聖誕老人：可與黑人、棕色人，或混血聖誕老人互動。至：santasjustlikeme.com/book-now預約。

• 卡羅來納芭蕾舞團「胡桃鉗」：14日至24日，地點：2 E. South St., Raleigh, NC 27601。網站：shorturl.at/mqCHT。

• 「1940 年代廣播時間」假日音樂劇：13日至24日，票價從30到50元不等。地點：6638 Old Wake Forest Rd., Raleigh, NC 27616。網站: theatreraleigh.com。

• 三角尋寶：跟著假日主題線索尋找寶箱，需步行兩哩，票價12元起，即日起至24日之間的周末，網站：triangletreasurehunt.com。

• 杜倫生命與科學博物館：將在本月特定夜晚點亮節日燈光，遊客可乘坐火車欣賞燈光展。票價16元起。地點：433 W. Murray Ave., Durham, NC 27704，網站：lifeandscience.org/explore。

百老匯音樂劇：蘇斯博士(Dr. Seuss)的「格林奇如何偷走聖誕節」，收錄原創動畫電視特輯歌曲，5日至10日，地點：123 Vivian St., Durham, NC 27701，網站：shorturl.at/kIMR3。

• 音樂喜劇「灰姑娘」(Cinderella)：成人票價33元，12歲以下29元，即日起至17日的每周四至周日，地點：Cantey V. Sutton Theatre, 301 Pogue St., Raleigh, NC 27607，網站: raleighlittletheatre.org。

北卡 聖誕節 百老匯

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