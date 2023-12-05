超越佛州、加州 喬州淨增人口全美第5高

2021年至2022年間，喬治亞州的居民淨增長位居全美第五高，超越了包括佛州和加州等多州。(Explore Georgia臉書)

根據人口普查局的數據，2021年至2022年間，喬治亞州的居民淨增長位居全美第五高，超越了包括佛州 和加州 等多州，主因很可能是喬州 提供了大量較便宜的住房。

研究人員表示，這一趨勢為亞特蘭大和喬州其他快速成長地區的未來住房需求奠定了基礎。

亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，2021年至2022年間喬州32萬7795名新居民中約有三分之一來自以下五個州：

佛州：5萬1380人；加州：2萬5960人；德州：2萬3754人；阿拉巴馬州：2萬1031人；田納西州：1萬8785人。

其中，像是加州、佛州和紐約州等地以住房成本較高聞名。亞城地區委員會(Atlanta Regional Commission)經理卡納森(Mike Carnathan)表示，在房地產市場上，喬州相對於這些州有著其競爭優勢。通常人們將在這些州的昂貴住房成本變現並搬到喬州，具有實質的經濟意義。

根據ARC分析數據，喬州原來自加州的居民淨增加了約1萬5000人，原來自佛州者淨增加了1萬1400人，原來自紐約州者淨增加了7700人。

根據房產網站Redfin在10月的數據，加州房價中位數為79萬9500元；紐約州房價中位數為76萬4000元；在佛州則為40萬4100元。相比之下，喬州的平均房價中位數為36萬6900元。

另一因素是就業成長。根據人口普查局的數據，亞特蘭大9月的勞動力年增了2.2%。

隨著搬遷的增加，房價也會上漲。Redfin數據顯示，10月喬州住房中位數售價年增5.3%，今年6月則是五年來的最高點。除德州外，所有淨移民最多的五個州也見其房價同比上漲。

人口普查局估計，2021年至2022年間，約有820萬美國人搬遷到另一州。根據人口普查數據，喬州在2021年至2022年期間失去了25萬3275名居民。佛州和阿拉巴馬州是其排名前兩位的遷出目的地。