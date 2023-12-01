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陳國材新書 回憶在中餐館學到的一切

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
陳國材(右)在會中與來賓分享其新出版的回憶錄。左為主持人，Global Hearth創辦人兼執行長Natalie Keng。(記者林昱瑄╱攝影)
陳國材(右)在會中與來賓分享其新出版的回憶錄。左為主持人，Global Hearth創辦人兼執行長Natalie Keng。(記者林昱瑄╱攝影)

華裔權益人士兼紀錄片導演陳國材(Curtis Chin)於10月出版回憶錄「我學到的一切，都來自中餐館」(Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant：A Memoir)，獲得華盛頓郵報(Washington Post)和時代雜誌(Time magazine)推薦，列為今年秋季「必讀書」之一。

日前他來到亞特蘭大，與讀者暢談這段他「不會與人交換」的獨特成長經驗。他說，生長在中餐館教會了他許多待人處事以及人生技能，是他「最好的老師」。

陳國材成長於70、80年代的底特律，自小在家族經營的鐘氏廣東餐館(Chung's Cantonese Cuisine)長大。他說此書不只是一本回憶綠，更是藉此向父母親道謝，也藉此向讀者知道，他的故鄉底特律並非只是一般人口中的沒落之地、犯罪之城，也有著獨特的另一面。

陳國材曾經製作紀錄片「陳果仁是誰？」(Vincent Who)以記錄1982年陳果仁(Vincent Chin)謀殺案，30多年來並致力爭取亞裔權益。當天在分享會上，他也提到了此事件對他的重大影響。他說陳果仁與他們家族關係親近，叔叔原本還預計擔任其伴郎。事件發生後，消息一直不甚透明，媒體直到了第12天才有報導。

期間，當地華裔常集結在他家的中餐館以交換訊息，釐清真相。然到了該案判決時，兩名嫌犯只被判罰款3000元，從未因此坐牢。他說，當時輿論多著重在兩名嫌犯的悲慘背景，然對於受害者家屬，以及整個華裔社群的沉重打擊及負面影響卻鮮少著墨。當年14歲的他深有所感，還致信媒體希望多由華裔角度報導，但未獲回音。

然而也因此事件，他於高中時加入校刊團隊，後來在大學學習寫作，更創辦了亞裔美國作家工作室(Asian American Writers' Workshop)，致力於為華裔╱亞裔發聲。

陳國材也提到了他成長以來的身分認同轉變。他說在早年求學時，為了打破一般人對亞裔的刻板印象，他刻意的表現比美國同學「更為愛國」，而後他轉為民主黨，並曾為歐巴馬競選團隊提供針對亞裔的建議。談到近期兩黨針鋒相對，許多民眾水火不容拒絕溝通，他覺得中餐館或許是個雙方破冰的適合場合，「或許這是我們國家最需要的，從最尋常的對話開始，撫平既有的裂痕」。他建議大家可在中餐館「點春捲吃，但好好坐下來談談種族話題」("Come for the egg rolls, but stay for the talk on racism.")。

他說，我們不可能迴避此類話題，但應找出一種能讓雙方一起，能夠更了解對方的方式來對話，而非只是憤怒地相互指責謾罵，「希望這本書可以開啟此類對話。」

陳國材幫現場來賓簽書。(記者林昱瑄／攝影)
陳國材幫現場來賓簽書。(記者林昱瑄／攝影)
陳國材的回憶錄「我學到的一切，都來自中餐館」(Everything I Lear...
陳國材的回憶錄「我學到的一切，都來自中餐館」(Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant：A Memoir)。(記者林昱瑄／攝影)

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