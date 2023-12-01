為雇主與求職者搭橋 喬州勞動力平台上線

喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)宣布，喬州 技術學院系統(Technical College System of Georgia)推出了一個網站，幫助該州求職者與雇主建立聯繫。

此平台名為「勞動力交換平台」(Labor Exchange Platform)，將提供職位清單、教育和培訓資源以及職業服務。

坎普說，喬州過去幾年看到了令人難以置信的就業 增長，未來將繼續滿足員工和就業創造者的需求。「這個創新平台將幫助我們的熟練勞動力成員在該州的每個角落獲得成功的機會。」

除了幫助求職者之外，該平台還透過簡化職位發布、促進與合格候選人的聯繫，以及提供勞動力市場洞察來幫助企業應對喬州充滿活力的就業環境，從而為雇主提供資源。

該州技術學院系統專員多齊爾(Greg Dozier)表示，此平台在使該州的勞動力發展與經濟增長步伐保持一致方面發揮著至關重要的作用。 「勞動力交換平台不僅是一個招募網站；它更是連接喬州才華橫溢的勞動力與全州出現的眾多機會的橋樑。」

使用該平台，可至：www.worksourcegaportal.com。