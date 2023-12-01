我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

為雇主與求職者搭橋 喬州勞動力平台上線

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布，喬州技術學院系統(Technical College System of Georgia)推出了一個網站，幫助該州求職者與雇主建立聯繫。

此平台名為「勞動力交換平台」(Labor Exchange Platform)，將提供職位清單、教育和培訓資源以及職業服務。

坎普說，喬州過去幾年看到了令人難以置信的就業增長，未來將繼續滿足員工和就業創造者的需求。「這個創新平台將幫助我們的熟練勞動力成員在該州的每個角落獲得成功的機會。」

除了幫助求職者之外，該平台還透過簡化職位發布、促進與合格候選人的聯繫，以及提供勞動力市場洞察來幫助企業應對喬州充滿活力的就業環境，從而為雇主提供資源。

該州技術學院系統專員多齊爾(Greg Dozier)表示，此平台在使該州的勞動力發展與經濟增長步伐保持一致方面發揮著至關重要的作用。 「勞動力交換平台不僅是一個招募網站；它更是連接喬州才華橫溢的勞動力與全州出現的眾多機會的橋樑。」

使用該平台，可至：www.worksourcegaportal.com。

喬州 就業 喬治亞州

上一則

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助解決芝城暴力

下一則

喬州州長坎普 任命首位女幕僚長柯瑞

延伸閱讀

哈瑪斯釋放人質 泰國首批民眾17人返國

哈瑪斯釋放人質 泰國首批民眾17人返國
喬州11/29特別立法會議討論選區重畫

喬州11/29特別立法會議討論選區重畫
感恩假期前 喬州每加侖汽油降至2.82元

感恩假期前 喬州每加侖汽油降至2.82元
豐田零件商 斥資6900萬喬州建新廠

豐田零件商 斥資6900萬喬州建新廠

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
布來頓公園區居民對於屢次向市長表達反對搭建帳篷營，卻明顯受到忽視的情況相當不滿。(特派員黃惠玲／攝影)

土壤有毒仍執意建帳篷營 芝12區憤怒居民發起罷免市長

2023-11-26 10:29
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
數十位布來頓公園居民在該區帳篷營預定地前抗議市長獨斷獨行。(特派員黃惠玲／攝影)

「獨裁市長 強森下台」 芝12區居民憤怒抗議建帳篷營

2023-11-26 16:11
38街夾加州大道的帳篷營預定地，已經鋪上一層碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州長：州府出資 布來頓公園帳篷營本周開工 下月開放

2023-11-27 20:16

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷