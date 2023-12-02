紅藍卡登記 退休保障有問題　亞太老齡中心為相關疑問 滿足新年度醫療保健需求

NAPCA網站可選擇大家慣用的語言。(截自napca.org)

Medicare(紅藍卡)開放註冊期正在進行中，國家亞太老齡化中心((NAPCA)作為一個致力於改善亞裔美國年長者及其家人的生活品質的非營利組織，特別針對Medicare(紅藍卡)、Medicaid(白卡)、平價醫療法案健康保險 市場、社會保障退休金、補充保障收入或新冠病毒COVID/流感疫苗 等問題解惑。

問題1：為什麼需要每年在Medicare開放註冊期，檢查自己的Medicare醫保 計畫？

如果不採取任何行動，現有的計畫將在2024年續訂，但這可能包含費用和福利、計畫覆蓋範圍、醫療需求都有可能變化。請檢查將在一月份生效的保險覆蓋範圍、費用、藥物目錄等內容，考慮當前醫療保健和/或處方藥的需求以及醫療費用，確認當前計畫是否在下一年繼續滿足需求。其中特別要記住，Medicare開放註冊期截止(12月7日)前執行此操作。

問題2：我在今年的初始註冊期加入了Medicare優勢計畫，但我打算明年去其他州旅行，所以我想更換到原有的Medicare。該如何進行更換？

您應該聯繫當前的醫保計畫取消您的註冊，並在Medicare開放註冊期間聯繫Medicare辦公室(1-800-633-4227)。告知您的計畫變更，有助於確保平穩過渡和正確協調您的醫保福利。更改將在第二年的1月1日生效。原有的Medicare不提供任何額外的福利，比如您在Medicare優勢計畫中可能享有的藥物、牙科或視力保險。如果您想要進行這種更換並需要藥物保險，請務必註冊Medicare獨立的處方藥計畫。如果您不及時註冊卻在之後決定註冊處方藥計畫，您可能需要等待下一個開放註冊期並面臨延遲註冊的罰款。您還可以考慮購買Medicare補充保險政策，也就是Medigap，以幫助支付您在原有的Medicare下的共用成本要求。您還可以在Medicare優勢計畫開放註冊期(1月1日至3月31日)從Medicare優勢計畫切換回原有的Medicare。

問題3：如果我在Medicare開放註冊期不小心更改至錯誤的醫保計畫，我應當如何糾正？

如果Medicare開放註冊期仍在進行：您可以在12月7日截止日期前選擇另一個計畫，新選擇將於1月1日生效。

如果Medicare開放註冊期已結束：您可以在Medicare優勢計畫開放註冊期(1月1日至3月31日)選擇另一個優勢計畫或切換回原有的Medicare和D部分計畫。如果您已經註冊了一個不適合您需求的獨立D部分計畫，您的選擇將更有限—您通常只能在秋季的Medicare開放註冊期更改這些計畫。

問題4：我已經接種了COVID-19疫苗，最後一次接種是在2023年1月。我是否仍需要再接種一劑COVID-19疫苗？

和流感病毒類似，COVID-19病毒會隨著時間的推移發生變化。更新的疫苗已經被研發出來，並於2023年9月11日獲得FDA批准。這種新疫苗針對目前流行的COVID-19變種為人們提供更好的保護，並從2023年9月底開始提供接種。如果您最後一次接種是在2023年9月之前，請接種新疫苗。您可以在一次就診中同時接種COVID-19疫苗和其他疫苗，包括流感疫苗。與其他疫苗一起接種後可能出現的副作用通常與單獨接種時相同。

NAPCA年長者幫助中心可以通過以下方式聯繫：電話留言：1-800-683-7427(普通話)，1-800-582-4218(廣東話)，1-800-336-2722(英語)，電子郵件：[email protected]，郵寄：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。