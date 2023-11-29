防範青少年性販運 喬州成績上升到D仍欠佳

2023年兒童和青少年性販運報告結果。全美唯一獲得A的州是田納西州，次佳者為得分B的佛州。(Shared Hope網站)

根據非營利組織「共享希望國際」(Shared Hope International)的2023年兒童和青少年性販運(youth sex trafficking)報告中，喬州 防範該犯罪的總體得分僅為D，但較前一年的得分F略為上升。

喬州最終得分為66分，較去年高出17分；與另一個州並列2023年全美進步第三位。

全美唯一獲得總分A的是田納西州 ，次佳者為得分B的佛州。大多數州總得分為F，而其他另有八個州及華盛頓特區總得分為D。

該報告回顧了全美各州法規並衡量了各州處理六個不同類別的效果。

2023年喬州在各類別得分結果如下：

●刑事條款：A

喬州在所有領域上均實現政策目標，包括販運法規定的買方責任、針對兒童商業性剝削(Commercial Sexual Exploitation of Children)州法所規定的買方和販運者責任、販運法規定的商業實體責任以及經濟處罰等。

●受害者的識別與應對：F

已實現的政策目標包含了關於第三方控制、兒童福利 篩選和虐待兒童定義。未實現的領域則與外國籍受害者、青少年司法系統篩選、賣淫犯罪的非刑事定罪、擴大的非刑事定罪、少年法院管轄權以及非看護者販運案件有關。

●連續照護：F

透過兒童福利和撥款的服務目標已實現。未實現的領域為以社區為基礎的服務、透過少年司法系統提供的服務以及擴展的寄養服務等。

●販運倖存者訴諸司法正義的機會：C

與補償和民事補救有關的政策目標已實現。民事保護令、犯罪受害者賠償等方面仍然尚未完全實現。

●以受害者為中心的刑事司法應對工具：C

所有領域都尚未完全實現，包括法庭證詞、受害者-證人支持等方面。

●預防和訓練：F

所有領域都尚未完全實現，包括兒童福利、少年司法機構、執法、檢察官和學校人員培訓以及學校預防教育。

前國會女議員、共享希望國際創辦人兼主席史密斯(Linda Smith)表示，雖然許多州近年來得分有所提高，但仍有多州在苦苦掙扎。

她說，全美各地針對青少年性販運的法規混亂，法律保護和應對措施的數量和質量各地各異。 「無論居住在哪個州，任何未成年人都不應當因遭受人口販運而受到懲罰。相反，這些受害者應得到關鍵的服務和護理。」

完整報告可查看： reportcards.sharedhope.org。