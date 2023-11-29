北卡凱瑞慶聖誕開放Santa信箱 小朋友將收到回信

凱瑞市中心公園設置聖誕老人專用郵筒，小朋友將收到回信。(記者王明心／攝影)

許多人有歲末寫信給聖誕老公公的童年回憶，不是沒有下文，就是父母偷偷代回。北卡 凱瑞決定讓這個孩童們的期望成真，在剛落成的凱瑞市中心公園(Downtown Cary Park)設置聖誕老人專用信箱，寫信給耶誕老公公的小朋友將會收到回信。

為了迎接歲末佳節，凱瑞市府除了把市中心裝上閃爍燈光和季節性裝飾品，佈置得滿有佳節氣氛， 並在剛開張的凱瑞市中心公園放置聖誕老公公專用郵箱。市府歡迎小朋友在12月10日前將信投入郵筒，並提醒寄信人要在信上註明姓名和地址，如此孩子們才能收到回信。

這個歷經20多年籌辦，佔地7畝的公園除有應景的聖誕老人郵箱外，還推出多個節日活動，譬如12月2日，公園將整日播放聖誕老人、滑冰、打雪仗的影像和音效。當晚6時有聖誕樹亮燈活動。市府表示，無論是家人一起冬季探險，或是情人浪漫出遊，希望這些活動能傳遞佳節的驚喜和傳統。

同在市中心的佩吉沃克藝術與歷史中心(Page-Walker Arts & History Center)也將在當天下午2時至5時邀請民眾在舊酒店內享受老式聖誕氣氛。該中心將免費提供餅乾、頌歌、兒童活動、節日故事，甚至可能會有一位來自北極的特殊客人。

此外，市府還舉行年度薑餅屋大賽，參賽者設計和製作的薑餅屋將於12月2日至9日在市中心學院街(S Academy St.)的商家前展出，接受民眾票選。屆時凱瑞市中心將被改造成一座由業餘薑餅屋組成的步行畫廊。

12月9日下午2時至4時，將有市中心年度聖誕遊行。基於去年洛麗聖誕遊行發生的悲劇，凱瑞警察局制定了安全規程，包括遊行人員可分發糖果，但不能投擲、所有花車司機都要攜帶一份最新的汽車檢查報告、任何花車上的人數不得超過16人等。

節日活動詳情可上網：https://shorturl.at/osu67。