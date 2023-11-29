我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

北卡凱瑞慶聖誕開放Santa信箱 小朋友將收到回信

記者王明心／北卡羅來納州報導
凱瑞市中心公園設置聖誕老人專用郵筒，小朋友將收到回信。(記者王明心／攝影)
凱瑞市中心公園設置聖誕老人專用郵筒，小朋友將收到回信。(記者王明心／攝影)

許多人有歲末寫信給聖誕老公公的童年回憶，不是沒有下文，就是父母偷偷代回。北卡凱瑞決定讓這個孩童們的期望成真，在剛落成的凱瑞市中心公園(Downtown Cary Park)設置聖誕老人專用信箱，寫信給耶誕老公公的小朋友將會收到回信。

為了迎接歲末佳節，凱瑞市府除了把市中心裝上閃爍燈光和季節性裝飾品，佈置得滿有佳節氣氛， 並在剛開張的凱瑞市中心公園放置聖誕老公公專用郵箱。市府歡迎小朋友在12月10日前將信投入郵筒，並提醒寄信人要在信上註明姓名和地址，如此孩子們才能收到回信。

這個歷經20多年籌辦，佔地7畝的公園除有應景的聖誕老人郵箱外，還推出多個節日活動，譬如12月2日，公園將整日播放聖誕老人、滑冰、打雪仗的影像和音效。當晚6時有聖誕樹亮燈活動。市府表示，無論是家人一起冬季探險，或是情人浪漫出遊，希望這些活動能傳遞佳節的驚喜和傳統。

同在市中心的佩吉沃克藝術與歷史中心(Page-Walker Arts & History Center)也將在當天下午2時至5時邀請民眾在舊酒店內享受老式聖誕氣氛。該中心將免費提供餅乾、頌歌、兒童活動、節日故事，甚至可能會有一位來自北極的特殊客人。

此外，市府還舉行年度薑餅屋大賽，參賽者設計和製作的薑餅屋將於12月2日至9日在市中心學院街(S Academy St.)的商家前展出，接受民眾票選。屆時凱瑞市中心將被改造成一座由業餘薑餅屋組成的步行畫廊。

12月9日下午2時至4時，將有市中心年度聖誕遊行。基於去年洛麗聖誕遊行發生的悲劇，凱瑞警察局制定了安全規程，包括遊行人員可分發糖果，但不能投擲、所有花車司機都要攜帶一份最新的汽車檢查報告、任何花車上的人數不得超過16人等。

節日活動詳情可上網：https://shorturl.at/osu67。

北卡

上一則

少年疑酒駕超速 5乘客被甩車外1死

下一則

維州費郡學生成績 仍未達疫情前

延伸閱讀

北卡大槍案 齊太磊被認定精神病不宜受審 送往衛生機構

北卡大槍案 齊太磊被認定精神病不宜受審 送往衛生機構
好萊塢聖誕遊行 南加華聯擴至5方隊、250人搶眼

好萊塢聖誕遊行 南加華聯擴至5方隊、250人搶眼
「患病不宜受審」 北卡槍案槍手齊太磊送往精神機構

「患病不宜受審」 北卡槍案槍手齊太磊送往精神機構
COP28將於30日在杜拜登場 白宮：拜登將缺席

COP28將於30日在杜拜登場 白宮：拜登將缺席

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

2023-11-21 15:21
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
布來頓公園區居民對於屢次向市長表達反對搭建帳篷營，卻明顯受到忽視的情況相當不滿。(特派員黃惠玲／攝影)

土壤有毒仍執意建帳篷營 芝12區憤怒居民發起罷免市長

2023-11-26 10:29
市府準備在布來頓公園搭建帳篷營的計畫，受到當地居民強烈反對。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營預定地確認重金屬污染 市府擬清除後續建

2023-11-22 17:21
杜克花園黑莖竹開花，通常每120年才會出現一次。(杜克花園臉書)

120年一見 杜克花園黑莖竹開花

2023-11-22 01:00

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂