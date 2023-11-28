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喬州11/29特別立法會議討論選區重畫

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州將於29日召開特別立法會議。當天除討論選區重畫外，也將討論燃油稅停徵等其他議題。(記者林昱瑄╱攝影)
喬治亞州將於29日召開特別立法會議。當天除討論選區重畫外，也將討論燃油稅停徵等其他議題。(記者林昱瑄╱攝影)

在上個月聯邦法官推翻喬治亞州的選區地圖後，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布將於11日29日召開特別立法會議(special legislative session)。當天除討論選區重畫外，也將討論燃油稅停徵等其他議題。

關於本周三將舉行的特別會議，其中重點討論事項如下：

●選區地圖

喬州選區地圖於2021年根據2020年人口普查制定，但於今年10月被聯邦法官否決。

法官裁定該州立法和國會選區地圖違反了《投票權法》(Voting Rights Act)第二條，必須在12月8日前重新繪製，而新地圖可能會用於2024年的選舉。

此項裁決後不久，坎普下令召開特別會議，會中將以選區重畫為首要任務。屆時喬州重畫選區將需要更好地遵守以符合《投票權法》以創造更多非裔多數選區。預計民主黨將從新地圖中受益更多。

●燃油稅停徵

自9月以來，坎普因通貨膨脹宣布喬州進入緊急狀態，並暫停了該州的燃油稅。最近的延長期限將於29日到期。

坎普表示，很自豪停徵燃油稅的舉措幫助了勤奮的喬州人保留了數百萬元。他也在本月稍早的聲明中表示，呼籲立法者在特別會議中再度批准這項措施。

根據州法，坎普無法自行再次延長停徵燃油稅期限，目前尚不清楚喬州立法者是否會嘗試利用立法權力暫停徵稅。

目前喬州的燃油稅為每加侖31.2分，柴油為每加侖35分。

●其他事項

另外，坎普在宣布召開特別會議時也呼籲「頒布、修訂、廢除或修正議會主張的必要當地法律，以消除困境」。

坎普還要求州參議會「考慮並確認自州參議會3月30日休會以來他所做的各項任命」。

喬州立法機關的下一次例行會議定於2024年1月8日舉行。

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