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喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

根據人身傷害公司Richmond Vona收集美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)的數據，從中分析各州在雨中發生致命車禍的頻率，以及其占致命車禍總數的比率後發現，喬治亞州的雨天駕駛的危險程度，高居全美第六。

2020年，喬州共發生了1522起致命車禍，其中11.3%，即172起，發生在下雨天。這一比率僅低於其他五個州。

「全美十分之一的致命車禍都是由惡劣天氣造成的，每年這一數字都以數千起的幅度增加。最惡劣的駕駛條件大多發生在雨雪更常見的非南部地區。多數情況下，光線條件並非造成事故的重點，因無論天氣如何，事故大多都發生在白天。」

該公司發言人表示，「雖然惡劣天氣會使駕駛變得危險，但最大的決定因素始終是駕駛員以及其責任程度。」

根據該排名，西維吉尼亞州(13%)、維吉尼亞州(12.8%)、肯塔基州(11.9%)、阿肯色州(11.5%)和華盛頓州(11.4%)是在雨天發生致命車禍比例最高的前五位。

排在喬州之後的是馬里蘭州、北卡、俄勒岡州和阿拉巴馬州

西維吉尼亞州 喬州 阿拉巴馬州

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