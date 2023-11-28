喬州房貸拖欠率 居全美第13位

根據一份分析消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)、人口普查局和Zillow數據的新報告，就2022年12月拖欠至少30天的房屋抵押貸款 拖欠率排名顯示，總體而言，喬治亞州的房貸拖欠率在全美排名第13位。

喬州的30天房貸拖欠比率為2.3%，房貸嚴重拖欠情況(逾期90天或以上)比率為0.6%，均略高於全美的1.9%及0.5%。

2020年和2021年間，疫情時期聯邦的財務援助計畫生效，嚴重的房貸拖欠率比疫情前下降了75%。

幸運的是，即使這些援助計畫結束，這個比率仍然很低，這可能是就業市場強勁的結果，儘管新房貸利率 上升，但大多數在2022年之前購買或再融資的房主能夠鎖定低利率。

全美房貸拖欠率程度因地區而異。一般來說，在失業率和貧窮程度較高、收入水準較低以及財產價值較低的地區，拖欠率往往最高。

從地區來看，南部各州和東海岸部分地區的房貸拖欠率往往最高。密西西比州、路易斯安納州和西維吉尼亞州 是30天和90天拖欠率最高的三個州。其他拖欠率較高的還有阿拉巴馬州和阿肯色州。相反地，俄勒岡州、華盛頓州和加州的抵押貸款拖欠率最低。

類似趨勢也出現在地方層面，南方主要大都會(如新奧爾良、聖安東尼奧和曼菲斯)的拖欠率很高。但聖荷西、舊金山和聖地牙哥等西海岸大都市的比率則小得多。

在全美，目前房屋抵押貸款債務總額超過12兆，占美國家庭債務總額的70%以上。過去幾年，由於房貸利率低於水平、住房需求增加以及建設激增，導致新房貸發放量達到創紀錄水平，未償還房貸債務急劇增加。

與房貸相比，其他消費貸款類別在全美未償債務總額中所占比率要小得多。汽車貸款和學生貸款位居未償債務總額第二大，但分別僅占總債務約9%，共計占總債務的18.5%。信用卡債務約占6%，而房屋淨值貸款(HELOC)和其他類型則占5%。