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喬州南部爆禽流感 將撲殺3萬隻鴨

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州南部鴨子養殖場檢測出禽流感陽性，3萬隻鳥禽將被撲殺。(美聯社)
喬州南部鴨子養殖場檢測出禽流感陽性，3萬隻鳥禽將被撲殺。(美聯社)

喬治亞州農業廳和美國農業部(USDA)動植物衛生檢驗局(Animal and Plant Health Inspection Service)證實，喬州南部的鴨子養殖場檢測出禽流感陽性。

官員稱，薩姆特郡(Sumter)的該養殖場出現了該州首例水禽群(waterfowl flock)禽流感陽性病例。

禽流感並不會對食品供應構成風險，受影響的動物也並未進入食物鏈。

農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)表示，喬州這家商業鴨養殖場首次證實存在高致病性禽流感 (HPAI)。「我們的動物健康專家團隊立即做出反應，隔離受影響的場所，開始減少現場鳥類的數量，以防止疾病進一步傳播，並繼續監測控制區域內的所有其他雞群。」

「雖然高致病性禽流感不會對人類或其食品供應安全構成重大威脅，但它對家禽的影響是毀滅性的，我們將繼續與APHIS合作，保護喬州的家禽業。」

11月18日，該廠主人發現鴨子出現神經損傷的跡象，報告了此一病例，隨後死亡率上升。樣本是在喬治亞大學(UGA)蒂夫頓(Tifton)獸醫診斷實驗室採集和測試的。隨後，由愛荷華州艾姆斯(Ames)的美國農業部國家獸醫服務實驗室的結果進行了驗證。

官員稱，為防止疾病蔓延，該鳥禽群中約3萬隻將被撲殺。官員們正密集監測附近的雞群，以確保疾病不會傳播。

此前幾周，阿拉巴馬州、田納西州和佛羅里達州也發現了類似病例。官員們確定傳染源是野鳥，牠們將疾病傳播給羊群。

若病禽及死亡數量突然增加，官員們鼓勵家禽飼養者向禽流感熱線：(770)766-6850報告。

流感 喬州 農業部

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