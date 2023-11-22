Forge Nano鋰電池廠 進駐北卡

繼數家電子車電池廠在北卡 建造後，維克郡(Wake)也將出現鋰離子電池製造廠。州長庫伯(Roy Cooper)日前宣布，前端材料科學公司Forge Nano, Inc.將在維克郡莫里斯威爾(Morrisville)建廠，推出名為Forge Battery的新鋰離子電池業務。

該公司及投資 者計畫投入超過1.65億元的初始投資建廠，將為該州帶來數百個高薪清潔能源工作，該廠預計將於2026年投產。

總部位於科羅拉多州的Forge Nano透過使用專有的工業製造設備，應用專門的原子級塗層，提高了電池材料的性能。該技術稱為「原子裝甲」(Atomic Armor)，為製造商提供保護性奈米塗層，可提高電池能量密度和安全性，並延長使用壽命。

根據州政府消息，該電池廠將具有千兆瓦時(GWh)產能，並計畫利用該公司專有的原子裝甲技術來生產高性能鋰離子電池，以滿足或超越業界標準的性能目標。由於去除了傳統鋰離子製造流程中使用的昂貴材料添加劑，預計將可提高生產效率並降低電池成本。Forge Battery將向國內外廣大客戶供應這些電池。

北卡商務廳在選址評估和決策過程中主導了北卡州對該公司的支持，表示儘管薪資會根據職位而不同，但該項目每年發出去的薪資將超過1600萬元。

由於Forge Battery選擇在維克郡設廠，該郡經濟層級系統列為該州第三層級，因此該公司的JDIG協議還要求將50萬8500元轉入該州的工業發展基金。此公用事業帳戶將幫助農村社區升級必要的基礎設施，以吸引未來業務。所以維克郡所創造的就業 機會，透過JDIG撥款產生的新稅收收入，也會幫助該州面臨經濟困難的地區。

華人州議員劉廣亞表示，北卡不但是全美第一大商業州，也正迅速成為領先的電池研究和生產中心。透過社區許多人的努力工作，帶來這些就業機會，將繼續共同努力，支持廠家在北卡的持續增長。