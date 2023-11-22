120年一見 杜克花園黑莖竹開花

杜克花園黑莖竹開花，通常每120年才會出現一次。(杜克花園臉書)

杜克大學內的杜克花園(Sarah P. Duke Gardens)最近出現黑莖竹(blackstem bamboo)開花的奇景。這是黑莖竹在該園第一次綻放花朵，通常這種植物開花的景象，每120年才會出現一次。

該園內的卡爾伯森亞洲植物園 (Culberson Asiatic Arboretum)有一片黑莖竹林，近日不尋常地大量開花。園方說，由於竹子長得像樹一樣高，人們常忘記它是一種草，但與其他草類不同的是竹子能存活數十至數百年。

它們幾十年間僅專注在營養生長(vegetative growth)，然後突然大規模開花。因為開花耗盡了所有的能量，竹子隨後立即死亡，但也留下了大量種子，重新在同一地繁衍生息。

該園官網指出，竹子大規模開花的時間幾乎是全球同步的，有時因遺傳變異和環境條件，會有前後幾年的落差。根據1908年日本 較早開花的記錄，以及1903年至1912年間較小規模的開花記錄，黑莖竹估計需要大約120年才能開花之後死亡。根據這一計算，杜克花園裡竹子開花出現得有點早，預計2028年全球的竹子將迎來更大規模的開花。

雖然黑莖竹每120年才會開花，但這並不意味每根開花的竹子都有120歲。無論個別年齡如何，竹林中的每根竹莖都會同時開花，這是植物學家所說的「集體同步開花」(mass synchronous flowering)的例子。

由於竹子太高，大多數花朵會長在竹稈上較高的位置，從地面上可能無法立即看到。園方表示不清楚最近寒冷天氣會不會對花期的整體長度產生影響，工作人員和園藝師都在密切關注，以便為後代觀察和記錄。

杜克花園全年每天上午8時至黃昏免費開放，遊客中心的廁所和詢問處上午9時至下午5時開放，假日除外。雖不須門票，但會收取停車費。花園地址：420 Anderson St, Durham, NC 27708。