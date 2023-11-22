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喬州10月失業率3.4% 比去年微升與9月持平 低於全美平均值 全州勞動力逾530萬人創新高 留住人才是最大挑戰

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州10月失業率為3.4%，與9月維持平盤，並低於全美平均3.9%。(美聯社)
喬治亞州10月失業率為3.4%，與9月維持平盤，並低於全美平均3.9%。(美聯社)

喬治亞州10月經季節調整的失業率為3.4%，與9月失業率維持平盤，較一年前同期的3.1%微升。然而，它仍低於全美3.9%的平均。

喬州10月失業率略高於鄰近的阿拉巴馬州(2.3%)、佛州(2.8%)、南卡(2.9%)和田納西州(3.3%)，與北卡相同(3.4%)。

喬州勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)在聲明中表示：「當我們吸引不同行業在喬州紮根時，繼續培養能滿足不斷增長的就業需求的高技能勞動力，而非簡單地在行業之間流動的人才，是至關重要的。」

州政府官員表示，喬州勞動力超過530萬人，創歷史新高，勞動參與率從年初以來的61%升至61.6%。

與此同時，參議會擴大喬州勞動力研究委員會(Senate Study Committee on Expanding Georgia's Workforce)發布了最終報告，得出結論是公共和私人雇主「在招聘和保留人才方面面臨前所未有挑戰」。其建議包括開發一個州網站，供雇主尋找合格的申請人，允許學生更輕鬆地在州技術學院和公立大學間轉移學分，並分配資金來支付在高需求領域攻讀學位的學生學費。

該委員會在報告中寫道，大多數喬州「雇主都認為，透過宣傳和加強現有計畫和合作夥伴關係，有很多機會可擴大喬州的勞動力規模」。例如，全州現有的學徒計畫由於在目標受眾(學生、家庭和學校)間缺乏足夠訊息而未得到充分利用。

20日，全國獨立企業聯合會(National Federation of Independent Business, NFIB)表示，喬州小企業主對這份報告表示歡迎。

NFIB州主任洛金斯(Hunter Loggins)在聲明中說，其小企業成員表示，尋找和留住優秀員工是他們面臨的最大問題之一。「這只是過程的開始，不可能預測最終立法會是什麼樣子，但我們感到鼓舞的是，立法領導者已了解到小企業主在雇用合格工人上的挑戰，並且已開始尋找解決勞工問題的方法。」

喬州 勞工 阿拉巴馬州

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