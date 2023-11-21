豐田零件商 斥資6900萬喬州建新廠

豐田工業電氣系統北美公司將在亞特蘭大東北部Pendergrass建造其第三家工廠。(公司臉書)

一家汽車零件製造商—豐田 工業電氣系統北美公司(Toyota Industries Electric Systems North America)將在亞特蘭大東北部建造第三家工廠，生產混合動力車的電力轉換器。

該公司表示，將投資 6900萬元在彭德格拉斯(Pendergrass)的85號州際公路旁建造工廠，並計畫雇用250多名新員工。該公司高層和州長坎普(Brian Kemp)日前為工廠主持破土儀式。

這家喬治亞州公司隸屬於日本的豐田工業(Toyota Industries)，與汽車製造商豐田汽車屬於同一工業集團。

豐田工業預計將於2025年開始生產。這些轉換器將可從驅動混合動力車的高壓電池供電，也為控制組件、導航系統、車燈和擋風玻璃雨刷等低壓汽車設備供電。

豐田工業已在彭德格拉斯營運兩家工廠。其中一家於2004年開業，每年為多家車商生產超過300萬台空調壓縮機。第二家工廠於2012年開業，為該地的壓縮機工廠和密西根州的一家姊妹公司生產零件。彭德格拉斯的兩家工廠目前擁有400多名工人。

公司發言人Jennifer Triplett表示，新廠工人的平均薪資將約為每年5萬8000元。

Triplett 表示，該公司選擇該地是因為喬州 對外國投資的接受度、豐田工業在現有工廠的成功以及位於同地點可產生的高效率。

喬州將支付培訓員工的費用。豐田工業有資格在五年內以每份工作1250元，拿到總共160萬元的州所得稅抵免。地方官員也可以提供該公司房地產稅減免。