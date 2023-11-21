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感恩假期至 逾160萬喬州人出行

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
感恩節假期即將開始，預計今年將有約150萬喬州人將開車出行。22日下午預計將是道路上最繁忙的時段。(記者林昱瑄╱攝影)
感恩節假期即將開始，預計今年將有約150萬喬州人將開車出行。22日下午預計將是道路上最繁忙的時段。(記者林昱瑄╱攝影)

感恩節旅遊季本周正式開始。AAA預計將有超過160萬喬治亞州居民，將在本周期間離家至少50哩。

喬州AAA發言人湯森(Garrett Townsend)接受當地媒體Channel 2訪問時表示，其中約150萬人將開車前往目的地。

該組織預計22日下午將是道路上最繁忙的時段，他們建議民眾最好在當天上午10時前出發，以避免交通堵塞。

湯森說，今年預計將創下2019年疫情流行後旅客人數的第二高。

為了緩解假期交通流量，喬州交通廳(GDOT)將在假期期間暫停喬州州道、主要州際公路以及主要購物商場或地區附近道路的車道封閉。

暫停時間為22日(周三)上午5時至晚上10時，以及26日(周日)，旨在提高假期期間的交通流量。

GDOT提醒民眾，假期出行時務必注意駕駛安全：

●駕駛時保持警覺，繫上安全帶，盡量減少干擾。

●使用511ga.org提前規畫路線，獲取即時旅行資訊以及必要的道路協助。

●行車時請為急救車輛讓路。

另外，此次假期也預計將有另外11萬5000喬州人搭機旅行。這個數字僅占到達、出發和途經亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場的乘客總數的一小部分。

該機場表示，估計感恩節期間將有超過300萬人在該機場航廈內停留。

機場官員建議民眾，應至少提前兩個半小時抵達航廈，以避免假期間安檢人潮眾多。

而氣象學家估計，近期喬州的乾旱將可能會在感恩節假期得到緩解。20日起冷空氣來臨導致雲層增多，晚間開始陣雨，21日陣風風速預計將超過30哩，降雨量將高達2吋，預計將對出行造成嚴重影響。

22日感恩節前夕及23日感恩節當天，氣溫雖低於水平，但氣候將清爽宜人。

24日黑色星期五將有一波零星陣雨，但應不會對民眾搶購打折商品造成太大影響。預計周末又將出現乾燥和回暖的天氣。

喬州 黑色星期五 疫情

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