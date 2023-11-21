我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

ATL Rides 搞定亞城區13郡公共交通

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
民眾現可利用應用程式ATL Rides，在手機上規畫在亞特蘭大都會區13個郡交通出行的行程。(atltransit.ga.gov網站)
民眾現可利用應用程式ATL Rides，在手機上規畫在亞特蘭大都會區13個郡交通出行的行程。(atltransit.ga.gov網站)

亞特蘭大地區交通運輸管理局 (Transit Link Authority)的官員20日宣布，在進行數月的測試後，該地區首個交通出行規畫應用程式ATL Rides，現可供蘋果iPhone或是安卓(Andriod)手機用戶下載。民眾屆時從智慧型手機就能規畫在此區域搭乘公共交通出行。

ATL Rides的目標是，讓民眾能夠透過一站式應用程式，在鄰近13個郡、透過六個不同的機構營運的公交系統規畫無縫接軌的行程。

其中包括Xpress、MARTA、Ride Gwinnett、CobbLinc、Connect Douglas 和CATS(切洛基地區交通系統)。該服務免費，並可以非常方便立即查詢車票總票價。

官員表示，該應用程式與谷歌地圖等其他應用程式不同之處在於，它可提供直接來自各交通機構的最新路線訊息，包括公車和火車到達時間。另外，此應用程式也允許殘疾乘客選擇適合輪椅通行的路線。

官員表示，未來該應用程式的升級將包括為身障者提供的輔助交通(paratransit)等按需服務(on-demand services)，以及小型移動出行(micromobility)選項，包括滑板車和共享自行車等。

該應用程式計畫由聯邦交通管理局(Federal Transit Administration)的綜合行動創新計畫(Integrated Mobility Innovation program)於2020年提供的2030萬元撥款資助，州政府提供了約20萬元的配套資金。

詳情可查看：https://atltransit.ga.gov/atlrides/。

亞特蘭大 邦交 安卓

上一則

芝大康善立 摘芝城華埠小姐后冠

下一則

馬州喬郡2小學生 上學途中遭撞死

延伸閱讀

10號公路封閉 燒出加州公交一把火

10號公路封閉 燒出加州公交一把火
洛城新語／10號公路封閉 燒出公交問題

洛城新語／10號公路封閉 燒出公交問題
緩解交通 洛市推免費公共交通

緩解交通 洛市推免費公共交通
2議員宣布撥款16億 引北方鐵路進賓州車站

2議員宣布撥款16億 引北方鐵路進賓州車站

熱門新聞

一名年輕空姐13日下午在芝城購物大道-北密西根大道600號附近(如圖)，遭一名52歲男子襲擊重傷。(特派員黃惠玲／攝影)

年輕空姐芝城逛街 遭陌生男子擲木棍重擊頭部未脫險

2023-11-15 11:03
二維碼運用日益普遍，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

二維碼詐騙暴增5倍 小心掃到詐騙網

2023-11-15 17:06
隨著人工智能的進步，不法分子也開始使用照片、影片移花接木的方式製造假影像，並對受害者勒索。(pexels)

FBI警告 AI合成情色照片成勒索新工具

2023-11-15 10:13
小提琴手林昕生。（林昕生提供）

台灣小提琴女孩林昕生 波士頓愛樂奏響美妙音符

2023-11-16 16:43
亞特蘭大都會區近日房市漸冷。附近12個郡上個月售出了4207套房屋，比9月售出的4545套下降了7.4%，比去年同期售出的4892套下降了14%。(美聯社)

房貸高利率衝擊 亞城都會區房市冷卻

2023-11-14 12:15
伊州政策學會民調顯示，高達63％的選民反對市長強森推動的搭建收容移民帳篷營。(伊州政策學會官網)

治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％

2023-11-17 10:56

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮