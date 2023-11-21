ATL Rides 搞定亞城區13郡公共交通

民眾現可利用應用程式ATL Rides，在手機上規畫在亞特蘭大都會區13個郡交通出行的行程。(atltransit.ga.gov網站)

亞特蘭大 地區交通運輸管理局 (Transit Link Authority)的官員20日宣布，在進行數月的測試後，該地區首個交通出行規畫應用程式ATL Rides，現可供蘋果iPhone或是安卓 (Andriod)手機用戶下載。民眾屆時從智慧型手機就能規畫在此區域搭乘公共交通出行。

ATL Rides的目標是，讓民眾能夠透過一站式應用程式，在鄰近13個郡、透過六個不同的機構營運的公交系統規畫無縫接軌的行程。

其中包括Xpress、MARTA、Ride Gwinnett、CobbLinc、Connect Douglas 和CATS(切洛基地區交通系統)。該服務免費，並可以非常方便立即查詢車票總票價。

官員表示，該應用程式與谷歌地圖等其他應用程式不同之處在於，它可提供直接來自各交通機構的最新路線訊息，包括公車和火車到達時間。另外，此應用程式也允許殘疾乘客選擇適合輪椅通行的路線。

官員表示，未來該應用程式的升級將包括為身障者提供的輔助交通(paratransit)等按需服務(on-demand services)，以及小型移動出行(micromobility)選項，包括滑板車和共享自行車等。

該應用程式計畫由聯邦交 通管理局(Federal Transit Administration)的綜合行動創新計畫(Integrated Mobility Innovation program)於2020年提供的2030萬元撥款資助，州政府提供了約20萬元的配套資金。

詳情可查看：https://atltransit.ga.gov/atlrides/。