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LGBTQ問題分歧 喬州261教會退出聯合衛理公會

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

聯合衛理公會北喬治亞州會議(North Georgia Conference of the United Methodist Church)日前投票，接受了261個教會因在LGBTQ問題上存在分歧而退出該教派的決定。

根據UMC網站的數據，自2019年以來，截至2023年8月初，全美已有6000多個教會獲准脫離UMC，總人數超過3萬人。

根據UMC北喬州會議的網站，目前離開的261個教會，占該教派北喬州近700個教會總數的相當大比率。

在教會總會，圍繞性向和聖經的問題已爭論了幾十年。2019年，教會加強了對LGBTQ神職人員和同性婚姻的禁令後，許多衛理公會教徒認為，全美第二大新教教派的分裂可能無法避免。

近幾十年來，幾個傳統的主流新教教派因同性戀或相關問題而分裂，包括美國浸信會(American Baptist Churches USA)、聖公會(Episcopal Church)、美國福音路德會(Evangelical Lutheran Church in America)和美國長老會(Presbyterian Church USA)。

據近日一份新聞稿稱，「經過年度會議成員的討論」，喬州有四個教會尋求脫離UMC北喬州教會的請求並未得到批准。其他261座教堂的退出將於11月底生效。

會議指稱，「12月時，大約440個北喬州會議的教會將繼續在社區內外履行UMC的使命。」

根據脫離協議的條款，退出的教會不能再使用UMC的名稱，也不能再使用該教派標誌。據新聞稿稱，他們還必須履行財務義務，並被禁止對會議提起進一步訴訟。

5月份，曾經屬於UMC南喬治亞會議的193個教會因LGBTQ問題的持續辯論而離開該教派。

喬州 LGBTQ 喬治亞州

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