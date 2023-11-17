喬州退伍軍人節遊行 亞城榮光會熱情參與

當天隊伍由北喬州大學(UNG)的學生執掌中華民國及美國國旗、會旗。(榮光會提供)

亞特蘭大 榮光聯誼會(Republic of China Veterans Association of Atlanta)日前在理事長朱安生的帶領下，約30人參與了由喬治亞州退伍軍人節協會所主辦的第42屆退伍軍人節大遊行(42st Annual Georgia Veterans Day Parade)。

當天隊伍由榮光會旗幟，北喬州 大學(UNG)的學生執掌中華民國 及美國國旗、會旗以及儀隊打頭陣，與會者身披榮光會制服，手持兩國國旗及會旗，另外包括亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉、僑務委員范琪君及陸復泰皆一起參與。

遊行於上午11時正式開始，包括榮民團體、現役部隊、學校、民間團體等隊伍參與，遊行隊伍由亞特蘭大中城的第15街開始，沿著桃樹街，經過主席台、觀禮台，一直到第5街結束，當天雖有寒風細雨，隊伍充分展現堅毅精神，沿途受到熱情民眾夾道歡迎。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵、榮光會前理事長王本桓在觀禮台觀禮。當天得助於理事葉駿圖培訓隊伍，步伐一致通過觀禮台，隊伍通過主席台時，隊員們揮舞兩國國旗，受到群眾熱烈歡呼。大家並在路上分送兩國國旗給在場群眾。此次榮光會高昂的精神獲得好評，也獲得大會主席首獎獎盃(President's Trophy)的最高榮譽，除了增加能見度，也促進國民外交。