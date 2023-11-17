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喬州退伍軍人節遊行 亞城榮光會熱情參與

【亞特蘭大訊】
當天隊伍由北喬州大學(UNG)的學生執掌中華民國及美國國旗、會旗。(榮光會提供)
當天隊伍由北喬州大學(UNG)的學生執掌中華民國及美國國旗、會旗。(榮光會提供)

亞特蘭大榮光聯誼會(Republic of China Veterans Association of Atlanta)日前在理事長朱安生的帶領下，約30人參與了由喬治亞州退伍軍人節協會所主辦的第42屆退伍軍人節大遊行(42st Annual Georgia Veterans Day Parade)。

當天隊伍由榮光會旗幟，北喬州大學(UNG)的學生執掌中華民國及美國國旗、會旗以及儀隊打頭陣，與會者身披榮光會制服，手持兩國國旗及會旗，另外包括亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉、僑務委員范琪君及陸復泰皆一起參與。

遊行於上午11時正式開始，包括榮民團體、現役部隊、學校、民間團體等隊伍參與，遊行隊伍由亞特蘭大中城的第15街開始，沿著桃樹街，經過主席台、觀禮台，一直到第5街結束，當天雖有寒風細雨，隊伍充分展現堅毅精神，沿途受到熱情民眾夾道歡迎。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵、榮光會前理事長王本桓在觀禮台觀禮。當天得助於理事葉駿圖培訓隊伍，步伐一致通過觀禮台，隊伍通過主席台時，隊員們揮舞兩國國旗，受到群眾熱烈歡呼。大家並在路上分送兩國國旗給在場群眾。此次榮光會高昂的精神獲得好評，也獲得大會主席首獎獎盃(President's Trophy)的最高榮譽，除了增加能見度，也促進國民外交。

晚間的Freedom Ball Party在亞特蘭大Cobb Galleria Centre舉行，榮光會由理事長朱安生、副理事長喬為智夫婦及前理事長王本桓父子代表出席，辦事處組長李瑞徵也參與活動，榮光會並在活動中介紹中華民國。

沿街民眾也揮舞美國及中華民國國旗。(榮光會提供)
沿街民眾也揮舞美國及中華民國國旗。(榮光會提供)
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(右二)及僑務委員范琪君(右一)、陸復泰(左一)皆參與...
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(右二)及僑務委員范琪君(右一)、陸復泰(左一)皆參與遊行。(榮光會提供)
榮光會理事長朱安生(左一)、副理事長喬為智夫婦(左二、三)，及前理事長王本桓(右...
榮光會理事長朱安生(左一)、副理事長喬為智夫婦(左二、三)，及前理事長王本桓(右一)父子出席Freedom Ball Party。(榮光會提供)
隊伍沿街向民眾發送美國及中華民國國旗。(榮光會提供)
隊伍沿街向民眾發送美國及中華民國國旗。(榮光會提供)
當天雖有寒風細雨，榮光隊隊伍仍展現堅毅精神，沿途受到民眾歡迎。(榮光會提供)
當天雖有寒風細雨，榮光隊隊伍仍展現堅毅精神，沿途受到民眾歡迎。(榮光會提供)
亞特蘭大榮光聯誼會在理事長朱安生帶領下，共有約30人參與喬州退伍軍人節大遊行。(...
亞特蘭大榮光聯誼會在理事長朱安生帶領下，共有約30人參與喬州退伍軍人節大遊行。(榮光會提供)

亞特蘭大 中華民國 喬州

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