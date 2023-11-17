迪士尼對佛州經濟影響 年逾400億

根據一份新發布的研究顯示，迪士尼對佛州的經濟影響達403億元。(美聯社)

迪士尼 正與佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)在為迪士尼大型主題樂園 的管轄權進行訴訟，該公司日前發布一項研究顯示，迪士尼對佛州 的年度經濟影響達403億元。

根據迪士尼委託牛津經濟研究院(Oxford Economics)進行的2022財年研究，該公司在佛州創造了26萬3000個工作，是華特迪士尼世界(Walt Disney World)園區內實際勞動力的三倍多。

這些工作包括迪士尼員工，以及在遊客在設施內消費所支持的工作。迪士尼在佛州有8萬2000名員工，除了在奧蘭多的迪士尼世界，還包括卡納維拉爾港(Port Canaveral)、勞德代堡和邁阿密的迪士尼遊輪公司(Disney Cruise Line)，以及維羅海灘(Vero Beach)的度假村。

牛津經濟研究院表示，在佛州中部，迪士尼直接提供了八分之一的工作，而迪士尼在佛州每提供一個直接工作，就支持了另外1.7個工作。

這項研究進行的時間是在今年稍早德桑蒂斯和其任命者接管迪士尼管區之前。此前迪士尼公開反對該州禁止低年級性別認同課程的州法。該法得到了正在競選2024年共和黨總統提名的德桑蒂斯的支持。

迪士尼官員去年表示，該公司計畫未來十年在佛州中部再投資170億，可能會再增加1萬3000個工作。不過，迪士尼已表示，可能會撤回對佛州的投資。今年稍早，迪士尼將2000名數位科技、金融和產品開發領域的員工從南加州調往佛州的計畫取消，此案原估花費達10億元。

迪士尼世界擁有四個主題樂園、超過25家旅館、兩個水上樂園以及一個占地2萬5000畝的購物和餐飲區。

迪士尼正在聯邦和州法院與德桑蒂斯及其任命者就接管其名稱為蘆葦溪改善區(Reedy Creek Improvement District)的事宜展開鬥爭。

在德桑蒂斯一方獲得控制權後，該區更名為佛州中部旅遊監督區(Central Florida Tourism Oversight District)。該區由佛州立法機構於1967年創建，負責處理消防、道路維修和垃圾運輸等市政服務，直到今年稍早時，該區一直由支持迪士尼的一方所控制。

在該區控制權從迪士尼盟友手中轉交給德桑蒂斯一方之前，董事會中的迪士尼支持者與公司簽署了協議，將園區的設計和施工控制權移交給了迪士尼。德桑蒂斯一方表示，此一「最後一刻的交易」削弱了他們的權力，該地區在奧蘭多州法院起訴迪士尼，要求合約無效。迪士尼已提出反訴，其中包括要求州法院宣布這些協議有效且可執行。

迪士尼還向塔拉哈西(Tallahassee)聯邦法院起訴德桑蒂斯，一州機構和德桑蒂斯任命的地區委員會成員，稱當州長和共和黨議員針對該公司表達反對「不准談同性戀」(Don't Say Gay)的法律時，迪士尼的言論自由權受到侵犯。

迪士尼上周財報中指出，雖然其全球主題樂園的營業收入逐年增長，但佛州主題樂園度假村的營業收入卻有所下降，原因是其沉浸式星戰主題樂園兩晚體驗之旅關閉所投入的成本，及飯店價格下滑造成遊客花費減少。