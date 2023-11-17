喬州SK電動車電池廠減產 員工暫休

SK Battery America宣布，將使其位於喬州傑克遜郡工廠的許多工人暫時休假，以應對電動車需求疲軟的情況。(公司臉書)

由於電動車 需求疲軟，SK Battery America官員日前證實，該公司位於喬治亞州傑克遜郡(Jackson)工廠的許多工人正在暫時休假，以因應工廠減產。

這家韓國公司的發言人柯利爾(Joe Guy Collier)表示，此舉是暫時的，該廠不會關閉。「隨著電動車產業正在調整其成長速度，我們的這項決定是為了靈活優化生產線營運和勞動力管理。」

他拒絕透露有多少人將失業或休假將持續多久。

然而，柯利爾表示電動車及其電池的長期市場並不存在問題，該公司的當地業務也不存在問題。

「SK Battery America 仍然致力於喬州 工廠，並對美國電動車市場的長期成長持樂觀態度。我們相信喬州廠將在未來幾年為美國製造的電動車的電池生產上發揮主導作用。」

9月底，該公司確認對擁有3000人的喬州廠進行裁員。官員表示，之前幾個月該廠招募人數已超過了公司先前設定2600人目標。

該電池廠位於亞特蘭大市中心東北方約70哩的科默斯(Commerce)，韓國SK Innovation的子公司已在那裡建造了兩座鋰離子電池製造工廠。

SK Battery一直是該州在電動車及其零件製造領域備受推崇的投資 案之一。據州長坎普(Brian Kemp)辦公室稱，在過去五年中，喬州已宣布吸引了250億元的投資，並承諾在電動車行業創造3萬個就業機會。