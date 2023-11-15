芬蘭電動車充電站生產商 北卡設廠

芬蘭Kempower公司在Durham建立電動車充電站生產工廠。(公司官網)

北卡正成為電動車 和電池製造中心。總部設於芬蘭的直流充電技術供應商Kempower正在三角地區的杜倫(Durham)建立電動車(EV)充電站生產工廠，預計將投資 4100萬元，創造約300個就業 機會。

公司官網指出，該廠將為電動車、電動卡車、電動巴士和馬達生產可靠且方便使用的直流快速充電器。除了位於芬蘭的廠房外，Kempower希望藉此新工廠， 在全球大幅擴大其生產、實驗室和辦公空間。

Kempower的目標是到2023年底開始生產符合NEVI(國家電動車基礎設施)標準的直流充電器。第一階段先擴大當地組裝規模，生產電源裝置和Kempower衛星。未來五年計畫項目投資約4000萬元。將來的投資規模取決於該公司進入美國的成功與否。

據WRAL電台報導，美國目前約有5%的車輛是電動車，而芬蘭的比例為30%，預計到2025年將增至42%。Kempower北美公司營運和業務開發總監蘇萬托(Marcus Suvanto)說，員工招募工作目前進行中，預計該廠將於今年底上線，屆時將有100名員工入職。他預計到明年年底公司將再招募200名員工。

Kempower在北卡的發展項目部分得益於該州經濟投資委員會批准的就業發展投資補助金(JDIG)。 考慮到新就業機會產生的稅收，JDIG協議授權在12年內，向該公司提供約300萬元的潛在補償。