北卡亞裔服務中心 感恩義工

部分理事與核心小組成員、及部分支持者合影。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔 服務中心(Asian Focus)日前在凱瑞上海老街餐廳舉辦感恩餐會。會長褚芸烈感謝所有幹部和義工無私付出，特別是財務與舞台總監羅文斐和副會長侯建毅。她說一年來有這兩位大將的支持並結合團隊參與合作，該會才得以繼續進步。

她也感謝各社團和KPMG、Eaton、Advance Auto Parts、Aspida廠商對亞洲節的支持和贊助。廠商代表回應亞洲節很有意義，將不同族裔融聚一起，他們以能參與其中為榮。

褚芸烈回憶，2008年梅姿嫣(Lily Chan)來找她一起成立一個不分宗教、種族、政治立場的組織，致力為社區提供資源及服務，並分享移民 者普遍面對的難題及無法突破的障礙。14年來該中心一直秉持此宗旨前行。

她說非營利團體最具挑戰性的難題便是「人」。除慢慢充實並改善活動內容外，如何邀請到有志一同並能留下的人才，是這些年來努力目標之一。她不認為需急著擴充理事會人數，時間自會協助他們觀察了解並留下人才。不管支持者是否加入或留下，她由衷感謝歷年來他們的付出。

長期支持者大亞洲超市創始人陳可徵說她當初看到梅姿嫣和褚芸烈成立中心並常為了辦公益活動而找她贊助，總覺得這樣不是辦法。直到約10年前，她們為龍舟賽又來找她時，她認為這種大型活動能吸引人潮，引發商機，以後辦活動就可輕鬆解決財務窘迫問題。她說這些年來，兩位創始人真正想要為社區做事，理應受到支持以辦更多公益活動，立刻答應投入1萬元贊助。如此連續投入五年，直到確定他們真正成功地辦好這活動。

第二代義工歐軒辰(Kevin Orro)在餐後帶領大家進行有獎問答，與會者紛紛搶答，答對者獲餐廳或超市禮卡。接著的趣味活動大大提高各桌士氣，每桌派代表參加套杯子、丟球入杯、拼圖、筷子夾豆子遊戲，氣氛熱烈歡樂。