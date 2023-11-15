Rivian喬州廠 簽署土地協議

Rivian於日前正式簽署土地協議，獲得了其預計喬州電動車廠占地1800畝地的使用權。圖為該廠預定地。(美聯社)

電動車 新創公司Rivian於日前正式簽署土地協議，獲得了亞城都會區以東占地1800畝的場地使用權，這使得該車商能夠很快開始其價值50億元的車廠建造。

賈斯珀郡(Jasper)、摩根郡(Morgan)、牛頓郡(Newton)和沃爾頓郡(Walton)聯合開發局(JDA)稍早批准了多項決議，敲定租賃協議、發行與該專案財產稅融資相關債券 ，並準備將該地移交給Rivian。JDA擁有這塊位於Stanton Springs工業園區內的土地，但將它租給Rivian 50年，用於建造1600萬平方呎的電動車廠。

此舉是喬治亞州第二大經濟發展計畫的重要里程碑，有望鞏固該州作為全美電動車製造和電池生產領先者的地位。

然該協議並未得到所有地方領導人的普遍歡迎或認可。出於對Rivian生產電池的擔憂，摩根郡專員Ben Riden日前投下唯一反對票。而根據《摩根郡公民》(Morgan County Citizen)報導，上個月針對Rivian在當地生產鋰離子電池計畫舉行的公聽會上，場面混亂。

關於土地分區和激勵措施的長期法律鬥爭推遲了原先的建設計畫和時程表。最初該廠原定於2024年開業，但由於州和地方官員所提供的15億激勵方案引發法律糾紛，已經推遲了時間表。

在喬州 ，當地發展局透過所謂的「產權債券」(bond-for-title)交易提供稅收減免。在此案例中，JDA將持有工廠的所有權，Rivian則向其租賃。由於JDA是不繳納財產稅的政府實體，因此到2047年JDA將可向Rivian提供省下的約7億元。交易完成後，JDA 9日發行了該協議的債券。

由於法律糾紛和時間延遲，喬州、JDA和Rivian之間的幾項協議須進行修改和調整。此外，JDA還略微減少了租給Rivian的土地面積，以用於開闢一條銜接道路，並計畫為未來車廠員工建造州培訓設施。此案最終的租賃面積約為1744畝，比先前提案少了約200畝。

該地的整地工作將持續到今年底，Rivian預計很快可開始建物建設。發言人稱，奠基儀式將於明年初舉行。

該廠最終估計將雇用7500人，平均年薪5萬6000元。當其裝配線於2026年上線時，將生產Rivian的R2跨界車。Rivian高層表示，這款新車對於擴大客戶群至關重要，其售價低於其旗艦產品R1T卡車和R1S SUV。