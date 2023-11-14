阿州中區華僑協會 王志勇當選會長

張道山會長代表協會歡送協會財務顧慧君。(記者王宇平╱攝影)

位於阿拉巴馬州 蒙哥馬利市的阿州中區華僑協會，日前假該市的Habachi Sushi Supreme Buffet餐舘舉行本年最後一次聯誼餐會，提前共度感恩節，當晚共有近百位會員和來賓參加，會中並宣布王志勇當選為明年會長。

餐會除了自助餐外，還提供了拿手的甜酸排骨、蒜蓉豆苗和生炸牡蠣等額外美食。餐後首先由協會現任會長張道山向會員報告協會選舉明年會長的投票 結果，由目前任教於阿州特洛伊大學(Troy University)的王志勇教授高票當選，任職於蒙市奧本大學(Auburn University-Montgomery)的趙永華則擔任副會長。王志勇特別感謝鄉親們信任和支持，未來一年希望大家繼續共同努力合作將各項活動辦得更好。

連續數年負責協會財務工作的劉台安、顧慧君夫婦近期即將遷居北方，協會特別準備了卡片和禮物為他們送行，感謝他們多年來的辛勤付出，並預祝未來一切順利。之後協會還循例公布了今年為蒙市優秀高中學生提供的會長獎六位得主：Andrew Chen、Tiffany Chen、Reena Chen、Rik Roy、Kevan Wang和John Zhang。