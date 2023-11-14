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阿州中區華僑協會 王志勇當選會長

記者王宇平╱阿拉巴馬州報導
張道山會長代表協會歡送協會財務顧慧君。(記者王宇平╱攝影)
張道山會長代表協會歡送協會財務顧慧君。(記者王宇平╱攝影)

位於阿拉巴馬州蒙哥馬利市的阿州中區華僑協會，日前假該市的Habachi Sushi Supreme Buffet餐舘舉行本年最後一次聯誼餐會，提前共度感恩節，當晚共有近百位會員和來賓參加，會中並宣布王志勇當選為明年會長。

餐會除了自助餐外，還提供了拿手的甜酸排骨、蒜蓉豆苗和生炸牡蠣等額外美食。餐後首先由協會現任會長張道山向會員報告協會選舉明年會長的投票結果，由目前任教於阿州特洛伊大學(Troy University)的王志勇教授高票當選，任職於蒙市奧本大學(Auburn University-Montgomery)的趙永華則擔任副會長。王志勇特別感謝鄉親們信任和支持，未來一年希望大家繼續共同努力合作將各項活動辦得更好。

連續數年負責協會財務工作的劉台安、顧慧君夫婦近期即將遷居北方，協會特別準備了卡片和禮物為他們送行，感謝他們多年來的辛勤付出，並預祝未來一切順利。之後協會還循例公布了今年為蒙市優秀高中學生提供的會長獎六位得主：Andrew Chen、Tiffany Chen、Reena Chen、Rik Roy、Kevan Wang和John Zhang。 

最後由負責籌辦明年春節活動表演節目的張瀛月簡報節目募集概況，並鼓勵有興趣者登記報名。

阿州中區華僑協會現任會長張道山(右)向大家介紹協會明年會長王志勇(中)、副會長趙...
阿州中區華僑協會現任會長張道山(右)向大家介紹協會明年會長王志勇(中)、副會長趙永華。(記者王宇平╱攝影)
協會本年優秀高中學生會長奬頒獎典禮。(記者王宇平／攝影)
協會本年優秀高中學生會長奬頒獎典禮。(記者王宇平／攝影)
協會文藝表演負責人張瀛月女士向大家募集明年協會春節聯歡表演節目。(記者王宇平／攝...
協會文藝表演負責人張瀛月女士向大家募集明年協會春節聯歡表演節目。(記者王宇平／攝影)

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