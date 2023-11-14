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北卡擴大白卡福利 首波30萬人符資格

記者王明心╱北卡羅來納州報導
北卡衛生廳於本月初開始向符合白卡資格者送出通知，首波估計最多有30萬人符合資格。圖為今年稍早時州長庫柏(Roy Cooper)宣布擴大白卡計畫。(美聯社)
北卡衛生廳於本月初開始向符合白卡資格者送出通知，首波估計最多有30萬人符合資格。圖為今年稍早時州長庫柏(Roy Cooper)宣布擴大白卡計畫。(美聯社)

北卡衛生廳(NCHHS)於本月初開始發送簡訊、電話和電子郵件，向符合聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)資格者送出通知，衛生廳呼籲留意當地社會服務部門(Department of Social Services)的信件。首波北卡估計最多有30萬人符合資格而收到相關通知。

由於今年北卡參眾兩會通過擴大白卡發放協議，符合資格者將收到當地社會服務局的來信，告知他們將於12月1日起開始可享有北卡白卡福利，並為他們指定健保計畫，同時也收到一張白卡。

衛生廳廳長秦世理(Kody H. Kinsley)表示，該廳正為數十萬人提供醫療保險，包括目前參與生育計畫福利者。此族群人數最多達30萬人，下個月均將自動加入白卡取得白卡醫保，不過，之前透過HealthCare.gov獲得健保者，在加入北卡白卡計畫後，都要取消先前的保險計畫。

北卡的計畫生育醫療補助計畫(Family Planning Medicaid)是向收入達到聯邦貧困線195%的者，免費提供生育保健服務，相當於每月月薪2370元以下者均符合資格。

其中有些人的收入可能超過新版醫療補助資格，所以並非所有享有計畫生育福利者都可以自動取得北卡白卡的健保。如果收入最近有變化，或覺得自己可能符合資格的話，可至：https://epass.nc.gov/更新信息，或聯絡當地社會服務部門。

符合北卡擴大白卡資格者必須年齡在19歲至64歲之間，具美國公民身份的北卡居民，稅前年收單身2萬120元以下、兩口之家年收入2萬7214元、三口之家年收入3萬4307元以下、四口之家年收入4萬1400元以下。每增加一人，年收入限制可上升7094元。

白卡 北卡 健保

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