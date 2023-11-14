喬州清潔能源計畫 將增1.9萬份工作

根據一份新報告指出，新清潔能源共創造全美超過20萬個工作機會，其中為喬州帶來超過1萬9000個工作。(美聯社)

倡導組織「氣候力量」(Climate Power)日前發布一份報告顯示，喬治亞州是新清潔能源計畫的主要受益者，這些計畫承諾為該州帶來超過1萬9000個工作。在全美，新清潔能源共創造超過20萬個工作機會。

報告發現，自2022年8月拜登簽署《通貨膨脹削減法案》(IRA)以來，喬州 宣布新建或擴建清潔能源計畫的數量僅次於密西根州。

民主黨 龐大的醫療保健和氣候法案包括為私營部門提供數十億元的稅收抵免，以擺脫石化燃料。該法案通過之際，喬州已經開始將自己打造成電動車和電池的主要製造中心。

此後，該州又宣布了更多投資 案。現代汽車集團及其供應商計畫在該州投資超過140億元，而太陽能電板製造商Qcells則宣布斥資25億擴建其在喬州西北部的設施。

共和黨和民主黨官員都對新就業機會表示歡迎，但在誰應值得讚揚以及IRA究竟是正向幫助還是負面傷害上存在分歧。

Qcells上個月完成了第一階段的擴張，其執行長表示，聯邦減稅和喬州的經濟發展團隊都有助於確保企業投資。

與此同時，現代汽車的高層對其在海外製造的電動車，不像以前一樣有資格獲得聯邦稅收抵免資格表示不滿。州長坎普(Brian Kemp)等人抓住了他們對條文中「美國製造」條款的不滿，迫使該公司加快在喬州的投資計畫。

坎普稱讚該州透過有利於商業的政策吸引現代汽車、子公司和供應商來到喬州。他表示，他支持廢除IRA或對其進行修改，以允許現代汽車在其美國裝配線完成並運行前獲得稅收減免。

儘管公司高層感到沮喪，但現代集團最近公布的銷售額和營業利潤均創歷史新高。

對民主黨來說，迫使企業加速或增加在美投資是該法的主要目標之一。