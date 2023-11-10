玉山31周年大會 頒發創意競賽及青年獎
美東南玉山科技協會日前在Hilton Atlanta Northeast舉行了成立31周年大會，活動中並進行了今年度的玉山創意競賽(MJIC)及玉山科技青年獎(YAA)頒獎。
理事長林筠卿(Allan Lin)說，2023年的焦點是人工智慧，協會今年舉辦多項AI相關的講座與活動，探討AI新潮流及研究，以及產業界如何採納AI新技術融入商業模式、個人或組織於AI工具的應用與AI結合之相關概念等。
他也提到，今年是玉山邁入半甲子後的第一年。如同古人說「30而立」，玉山接下來責任更為重大，感謝所有理事，會員，贊助商，志工，以及青年參賽者的支持及協助。
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍當天雖因另有行程無法出席，但他捎來祝福表示，今年度玉山舉辦一系列活動，像是5G、AI及金融科技等，另外也舉辦了大學申請講座以及玉山創意競賽等，都成功的將活動與主流社會做整合，成效斐然，感謝玉山對於美東南區高科技以及投資合作的付出及貢獻。
今年年會中邀請到了企業家、顧問和投資者Terry Hsiao做主題演講。他在雲端軟體、行動應用、無線網路和金融科技領域擁有豐富的經驗。他也向來賓們分享了其創業路程上的經驗及心得。
當天也公布今年度的玉山創意競賽得主並進行頒獎。首獎是由提出利用AI模型，改善電腦輔助翻譯(Computer Assisted Translation, CAT)工具，使其能夠更加有效並準確的William Chen及Chih-Chen Chen拿下；第二名為提出為視障人士所設計及開發，能夠追蹤生鮮食物保存期限提案的Sharayu Anil Battuwar。
第三名則為提出用於AR/VR的即時眼動追蹤提案的Nealson Li；第四名為提出與植物內染色質特徵相關的選擇性剪接(Alternative Splicing)提案的Yu-Ming Hsu；Inspiration Award則是提出透過區塊鏈將數位創新融入服務：Govchain的Youssef Elmougy及Abdulaziz Al Quraishi。
當天也頒發了今年度的玉山科技青年獎(YAA)，得獎者包括了孫婉笛、趙佳翼、林丞宇、杜宇晨、林丞瑄、徐樂宇、彭博、肖恩迪、張仲禕、郭沐梓、金怡玟及Yawei Wu。
美東南玉山科技協會自1993年在亞特蘭大創立，宗旨為鼓勵科技創業；研究投資及經營問題；加強會員之溝通聯繫﹑交換商情、掌握商機；提倡技術轉移，科技交流，並積極創造國際合作機會；推廣科技新知，獎勵創新及學習，幫助華人提升競爭優勢。
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