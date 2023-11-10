我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

玉山31周年大會 頒發創意競賽及青年獎

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
當天也進行了今年度的玉山科技青年獎(YAA)頒獎。(記者林昱瑄／攝影)
當天也進行了今年度的玉山科技青年獎(YAA)頒獎。(記者林昱瑄／攝影)

美東南玉山科技協會日前在Hilton Atlanta Northeast舉行了成立31周年大會，活動中並進行了今年度的玉山創意競賽(MJIC)及玉山科技青年獎(YAA)頒獎。

理事長林筠卿(Allan Lin)說，2023年的焦點是人工智慧，協會今年舉辦多項AI相關的講座與活動，探討AI新潮流及研究，以及產業界如何採納AI新技術融入商業模式、個人或組織於AI工具的應用與AI結合之相關概念等。

他也提到，今年是玉山邁入半甲子後的第一年。如同古人說「30而立」，玉山接下來責任更為重大，感謝所有理事，會員，贊助商，志工，以及青年參賽者的支持及協助。

亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍當天雖因另有行程無法出席，但他捎來祝福表示，今年度玉山舉辦一系列活動，像是5G、AI及金融科技等，另外也舉辦了大學申請講座以及玉山創意競賽等，都成功的將活動與主流社會做整合，成效斐然，感謝玉山對於美東南區高科技以及投資合作的付出及貢獻。

今年年會中邀請到了企業家、顧問和投資者Terry Hsiao做主題演講。他在雲端軟體、行動應用、無線網路和金融科技領域擁有豐富的經驗。他也向來賓們分享了其創業路程上的經驗及心得。

當天也公布今年度的玉山創意競賽得主並進行頒獎。首獎是由提出利用AI模型，改善電腦輔助翻譯(Computer Assisted Translation, CAT)工具，使其能夠更加有效並準確的William Chen及Chih-Chen Chen拿下；第二名為提出為視障人士所設計及開發，能夠追蹤生鮮食物保存期限提案的Sharayu Anil Battuwar。

第三名則為提出用於AR/VR的即時眼動追蹤提案的Nealson Li；第四名為提出與植物內染色質特徵相關的選擇性剪接(Alternative Splicing)提案的Yu-Ming Hsu；Inspiration Award則是提出透過區塊鏈將數位創新融入服務：Govchain的Youssef Elmougy及Abdulaziz Al Quraishi。

當天也頒發了今年度的玉山科技青年獎(YAA)，得獎者包括了孫婉笛、趙佳翼、林丞宇、杜宇晨、林丞瑄、徐樂宇、彭博、肖恩迪、張仲禕、郭沐梓、金怡玟及Yawei Wu。

美東南玉山科技協會自1993年在亞特蘭大創立，宗旨為鼓勵科技創業；研究投資及經營問題；加強會員之溝通聯繫﹑交換商情、掌握商機；提倡技術轉移，科技交流，並積極創造國際合作機會；推廣科技新知，獎勵創新及學習，幫助華人提升競爭優勢。

當天也公布今年度的玉山創意競賽(MJIC)得主並進行頒獎。左為獲得今年MJIC首...
當天也公布今年度的玉山創意競賽(MJIC)得主並進行頒獎。左為獲得今年MJIC首獎的William Chen。(玉山提供)
當天也公布今年度的玉山創意競賽(MJIC)得主並進行頒獎。中為獲得今年MJIC第...
當天也公布今年度的玉山創意競賽(MJIC)得主並進行頒獎。中為獲得今年MJIC第二名的Sharayu Anil Battuwar。(玉山提供)
理事長林筠卿感謝所有理事，會員，贊助商，志工，以及青年參賽者的支持及協助。(記者...
理事長林筠卿感謝所有理事，會員，贊助商，志工，以及青年參賽者的支持及協助。(記者林昱瑄／攝影)
多位前任的美東南玉山科技理事長齊聚一堂，歡慶協會31周年。(記者林昱瑄╱攝影)
多位前任的美東南玉山科技理事長齊聚一堂，歡慶協會31周年。(記者林昱瑄╱攝影)
當天也有海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大分會的學員們進行樂器演奏及舞蹈表演...
當天也有海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大分會的學員們進行樂器演奏及舞蹈表演。(記者林昱瑄／攝影)
會中邀請到企業家、顧問和投資者Terry Hsiao做主題演講。(記者林昱瑄／攝...
會中邀請到企業家、顧問和投資者Terry Hsiao做主題演講。(記者林昱瑄／攝影)

AI 投資 亞特蘭大

上一則

新州州長花公帑看泰勒絲演唱會

下一則

FBI落腳馬州Greenbelt 維州不滿：選址被政治左右

延伸閱讀

百度李彥宏：擁有數以百計的AI應用 大模型才能算成功

百度李彥宏：擁有數以百計的AI應用 大模型才能算成功
烏鎮互聯網大會開幕 習：不搞網路霸權 遵守國際規則

烏鎮互聯網大會開幕 習：不搞網路霸權 遵守國際規則
屋崙市議員提案 打擊非法售槍

屋崙市議員提案 打擊非法售槍
紐約州議會提案 擴大仇恨犯罪定義

紐約州議會提案 擴大仇恨犯罪定義

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
三名前喬治亞理工學院(Georgia Tech)研究人員，因參與詐騙該校和中央情報局(CIA)而遭判刑。(該校臉書)

中飽私囊 喬州理工學院3學者遭判刑

2023-11-07 13:33
根據求職網站LinkedIn的最新數據，亞特蘭大被認為是全美最適合創業的都會區。(市府臉書)

全美最適合創業都會 亞城奪冠

2023-11-03 02:15

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所