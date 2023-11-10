玉山31周年大會 頒發創意競賽及青年獎

當天也進行了今年度的玉山科技青年獎(YAA)頒獎。(記者林昱瑄／攝影)

美東南玉山科技協會日前在Hilton Atlanta Northeast舉行了成立31周年大會，活動中並進行了今年度的玉山創意競賽(MJIC)及玉山科技青年獎(YAA)頒獎。

理事長林筠卿(Allan Lin)說，2023年的焦點是人工智慧，協會今年舉辦多項AI 相關的講座與活動，探討AI新潮流及研究，以及產業界如何採納AI新技術融入商業模式、個人或組織於AI工具的應用與AI結合之相關概念等。

他也提到，今年是玉山邁入半甲子後的第一年。如同古人說「30而立」，玉山接下來責任更為重大，感謝所有理事，會員，贊助商，志工，以及青年參賽者的支持及協助。

駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處處長王翼龍當天雖因另有行程無法出席，但他捎來祝福表示，今年度玉山舉辦一系列活動，像是5G、AI及金融科技等，另外也舉辦了大學申請講座以及玉山創意競賽等，都成功的將活動與主流社會做整合，成效斐然，感謝玉山對於美東南區高科技以及投資 合作的付出及貢獻。

今年年會中邀請到了企業家、顧問和投資者Terry Hsiao做主題演講。他在雲端軟體、行動應用、無線網路和金融科技領域擁有豐富的經驗。他也向來賓們分享了其創業路程上的經驗及心得。

當天也公布今年度的玉山創意競賽得主並進行頒獎。首獎是由提出利用AI模型，改善電腦輔助翻譯(Computer Assisted Translation, CAT)工具，使其能夠更加有效並準確的William Chen及Chih-Chen Chen拿下；第二名為提出為視障人士所設計及開發，能夠追蹤生鮮食物保存期限提案的Sharayu Anil Battuwar。

第三名則為提出用於AR/VR的即時眼動追蹤提案的Nealson Li；第四名為提出與植物內染色質特徵相關的選擇性剪接(Alternative Splicing)提案的Yu-Ming Hsu；Inspiration Award則是提出透過區塊鏈將數位創新融入服務：Govchain的Youssef Elmougy及Abdulaziz Al Quraishi。

當天也頒發了今年度的玉山科技青年獎(YAA)，得獎者包括了孫婉笛、趙佳翼、林丞宇、杜宇晨、林丞瑄、徐樂宇、彭博、肖恩迪、張仲禕、郭沐梓、金怡玟及Yawei Wu。