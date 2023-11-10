喬州停徵燃油稅 再延長至11/29

喬州州長坎普宣布，延長燃油稅停徵期限至11月29日。(美聯社)

喬治亞州共和黨州長坎普(Brian Kemp)8日宣布將每加侖汽油31.2分和每加侖柴油35分的燃油稅停徵期限延長至11月29日。

只要立法者在下次開會時批准，州長還可以在緊急情況下繼續暫停徵稅。下一次會議原定於明年1月8日舉行，但因為將重新畫定喬州 的國會和州立法選區，坎普宣布將於11月29日召開特別會議。

目前尚未知坎普是否會要求立法者在特別會議期間依法延長稅收減免。他也可以在會議後宣布再次進入緊急狀態 ，並恢復減免直到明年1月。

2022年競選連任時，坎普簽署了一項暫停汽油稅的法律，並得到了兩黨的廣泛支持。此後，他共簽署了七次延期，從2022年3月到2023年1月停徵燃油稅。此期間該州共放棄了估計17億元的收入。

連任的坎普在今年9月再次停徵燃油稅，當時他發布了一項法令聲明，表示高房價造成了緊急狀態。2022年的停徵是在與COVID-19相關的緊急狀態下進行的。

坎普表示，對喬州人的稅收減免有助於他們應對通貨膨脹，他將通膨歸咎於民主黨拜登，儘管大多數經濟學家表示，給消費者更多的錢通常也會增加通膨。

坎普在聲明中表示，「由於我們負責任的預算方法，我們能夠為那些正在遭受拜登經濟學災難性影響的家庭提供救濟。我很自豪這一行動幫助勤奮的喬州人保留了數百萬元，並期待隨著感恩節假期的臨近持續看到這種影響。」

根據美聯社報導，坎普每月削減價值約1.8億元的燃油稅，但其政府一直強調稅收正在下降，這表明喬州經濟可能正在放緩。儘管坎普9月宣布停徵後仍有部分燃油稅流入州庫，但10月稅收下降了約3%。喬州的燃油稅主要用於資助道路建設。

儘管收入下降，除非經濟下滑更加嚴重，或坎普和立法者增加退稅予州民，該州今年仍有望再次出現盈餘。這是因為坎普將政府支出上限設定為比去年政府徵收的377億元低了50億元以上。

除此之外，喬州的緊急帳戶已滿，該州銀行還有110億元的額外盈餘現金。

據AAA指出，7日喬州平均無鉛汽油價 格為每加侖2.89元，為全美第二低，僅次於德州。自坎普9月暫停徵稅以來，油價下降了68分。全美平均油價價格為每加侖3.41元，同期下降了43分。