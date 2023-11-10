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喬州丹塢地高中校友 以色列邊境遇難

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
2021年從丹塢地高中(Dunwoody)畢業、在以色列擔任邊境巡警的盧賓(Elisheva Rose Ida Lubin)，日前不幸在行刺襲擊中喪生。(該校IG)
2021年從丹塢地高中(Dunwoody)畢業、在以色列擔任邊境巡警的盧賓(Elisheva Rose Ida Lubin)，日前不幸在行刺襲擊中喪生。(該校IG)

20歲的盧賓(Elisheva Rose Ida Lubin)在以色列邊境擔任巡邏警察，日前不幸遇難。她2021年從喬治亞州丹塢地高中(Dunwoody)畢業後，搬到以色列定居。

學校管理人員形容她是全明星運動員。「她不僅參加女子摔角，還與男孩摔角。這絕對需要勇氣，」該校摔角教練麥克索利(Luke McSorley)說。

在丹塢地高中期間，除了摔角外，盧賓還參加了腰旗橄欖球(flag football)和啦啦隊活動。

那些指導過她的人對她在校園裡的表現留下深刻印象。「她是我們所有人的禮物」該校啦啦隊教練哈德(Gayle Hard)說道。

據以色列媒體報導，盧賓6日於耶路撒冷一處邊境附近發生的行刺襲擊中喪生。報導指出，當局擊斃了襲擊她的嫌疑人，據說兇手是一名16歲的巴勒斯坦人。

哈德說盧賓一直在實現她的夢想。「從我見到她的第一天，她就告訴我她畢業後要去以色列。」哈德告訴《亞特蘭大新聞第一報》(Atlanta News First)。

盧賓的葬禮將於本周在耶路撒冷赫茨爾山(Mount Herzl)軍事公墓舉行。

以色列 喬治亞州 亞特蘭大

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