喬州法院裁決 大麻素產品非管制物質

喬治亞州 上訴法院日前裁定，含有Delta-8 THC、Delta-10 THC和其他由大麻 衍生的大麻素(hemp-derived cannabinoids)產品不屬於受管制物質，此決定可能使這些產品未來在喬州 的銷售的合法化鋪路。

Delta-8被視為是一種大麻素，經常以電子煙或食用形式出售。它可以產生類似於大麻的精神活性「快感」。

此項裁決始於2022年2月谷內郡(Gwinnett)地方檢察官和當地毒品特別工作組，突襲了銷售此類產品的數家小型企業，並進行了逮捕和扣押。檢察官辦公室宣布這些產品為非法，因為根據任何喬州法律，此些產品均未明確合法化。

其中一家經銷商Elements Distributions因此提起訴訟，希望尋求禁止谷內郡檢察官對Delta-8採取執法行動。

該公司的律師丘奇(Tom Church)表示，原告向電子菸商店提供大麻產品，包括通常作為軟糖出售的Delta-8和Delta-10 THC產品。

目前在喬州，Delta-8產品的合法並未明確，依舊存在解釋空間。

2019年喬州通過的大麻法案，允許州民種植，販售並使用大麻產品，只要其THC濃度低於0.3%。因此，大多數司法管轄區都傾向於根據此法規將其Delta-8視為合法。

然而，任何現行喬州法律均未明確將Delta-8產品列為合法。此一法律上的空白為相互對立的解釋創造了機會。

丘奇補充，希望這項裁決能為全州類似案件樹立先例，即Delta-8產品是合法的。「立法機構在2019年已專門將其合法化，執法部門無權追查合法銷售這些產品的企業。」

谷內郡地方檢察官辦公室可決定是否向喬州最高法院上訴。

美國食品藥物管理局(FDA)曾發出警告，稱一些Delta-8產品沒有得到很好的監管，並建議將Delta-8遠離兒童和寵物。