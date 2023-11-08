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喬州醫療保健 全美最差

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
根據《富比士》(Forbes)最近的一份報告指出，喬治亞州是全美醫療保健最差的州。阿拉巴馬州位居第二差，北卡第三，南卡第五。(美聯社)
根據《富比士》(Forbes)最近的一份報告指出，喬治亞州是全美醫療保健最差的州。阿拉巴馬州位居第二差，北卡第三，南卡第五。(美聯社)

根據《富比士》(Forbes)最近的一份報告指出，喬治亞州是全美醫療保健(health care)最差的州。其他美東南多州表現也不盡理想，阿拉巴馬州位居第二，北卡第三，南卡第五。

富比士的報告針對全美50個州進行了四個類別的比較：醫保獲取情況、醫保成本、醫保結果和醫院護理品質。其中，北卡是醫保費用最差的州，猶他州是醫保可及性最差的州，新墨西哥州是醫院護理品質最差的州，密西西比則是醫保結果最差的州。

●喬州名列全美醫療保健最差州榜首。該州在醫保費用的類別中排名第三差，而該州在過去12個月曾因費用而選擇不就醫的居民比率為15.5%，高居第二。

另外，喬州沒有健保的居民比率為12.63%，高居第三；腎臟病死亡率排名第五，即每10萬人中有18.87人死亡；中風死亡率排名第八，即每10萬人中有44.27人死亡；透過雇主提供的單一健保居民平均自付額(deductible)排名第八高，每年為2269元。

●阿拉巴馬州排名第二。其雇主平均為員工支付的年度健保費比率最低，僅為73.42%。

該州中風死亡率(每10萬人中死亡53.63人)以及流感和肺炎死亡率(每10萬人中死亡17.03人)位居第二高；嬰兒死亡率第四高(每1000名活產嬰兒死亡7.42人)；慢性下呼吸道疾病死亡率排名第七，即每10萬人中有53.13人死亡。

此外，該州的醫師助理數排名第三低，每萬人中僅有1.36位，初級保健醫生數量排名第八低，每萬人中僅有12.22位。

●北卡排名第三。其透過雇主購買單一健保的北卡人支付的保費在全美排名第八高，即每年1847元。其雇主平均為員工支付的年度健保費比率排名第八低，為76.18%。

另外，北卡執業護理師人數倒數第五，即每1萬人中僅有4.28位；嬰兒死亡率排名第八，即每千名活產嬰兒中有6.76人死亡；中風死亡率(每10萬人中44.13例)以及流感和肺炎死亡率(每10萬人中13.4例)均排名第九。

●南卡在此排名中命列第五。其執業護理師數排名第二低，即每萬人中僅有3.48名，醫師助理數排名第五低，每萬人中僅有1.61名。

南卡與猶他州並列醫保費用第七差的州，部分原因是該州在過去12個月因費用原因選擇不就醫的居民比例排名第七(11.70%) ，與阿肯色州並列。

此外，南卡是嬰兒死亡率第五高的州，即每1000名活產嬰兒中有6.93人死亡；中風死亡率排名第七，即每10萬人中有44.67人死亡。

根據此排名，醫保最佳州前五名為：明尼蘇達州、麻州、羅德島州、康乃狄克州、佛蒙特州。

完整排名可查看：https://shorturl.at/cgCL8。

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