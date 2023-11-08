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港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

適合女性企業發展州 北卡第2

記者王明心／北卡羅來納州報導

在一份富國銀行(Wells Fargo)贊助的調查報告指出，全美最適合女性企業家發展的理想州榜單，北卡排名第二，僅次於紐約州。

該排行榜的前十名是紐約、北卡、喬州、佛州、加州、維吉尼亞州、麻州、德州、賓州、印第安納州。

該報告表示，北卡提供融資、培訓、行銷支持等服務，而且 「該州的企業成長呈現出穩健的上升趨勢，女性所擁有的企業為北卡經濟做出了重大貢獻。」

這是富國銀行對「女性擁有企業的影響」(Impact of Women-Owned Businesses)的首份報告，記錄了COVID-19對社會造成的經濟動盪，以及疫情如何為女性提供創業和發展現有企業的機會。

該報告指出，美國目前約有1400萬家由女性擁有的企業，占全美企業總數的39.1%。從2019年到2023年，女性擁有的企業增長了13.6%，而且在擺脫疫情影響時的表現比2008年金融危機時更強勁，尤其是那些由有色人種女性擁有的企業。

該報告強調了性別、種族、企業規模、行業和地理位置的影響，其數據可用於幫助女性企業主發揮潛力，以發展美國經濟、創造就業機會、加強創新和累積財富。

北卡 疫情 維吉尼亞州

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