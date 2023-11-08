豐田北卡電池廠 增資80億

豐田汽車(Toyota)將對正在北卡Liberty建造的電池廠再增資80億元。(公司官網)

日本豐田 汽車(Toyota)日前宣布將在北卡 倫道夫郡(Randolph)的電池製造基地追加投資 80億元，增設3000個工作機會。該廠是豐田全球第一個也是唯一的電池廠。

根據州政府消息，這一歷史性的決定是10月初州長庫伯(Roy Cooper)於東京與豐田總裁佐藤浩二(Koji Sato)會面後成立的，豐田也在本月初正式宣布此消息。增資後，豐田在北卡投資總共達到139億元，創造總計5100個工作。

北卡商務廳廳長桑德斯(Machelle Baker Sanders)肯定豐田的持續投資使該州位於電動汽車中心的領導地位，也是讓該州成為全美商業最佳州的原因。豐田北卡總裁薩格斯(Sean Suggs)表示，這項投資體現了該公司對電氣化和碳減排的承諾，並為該地創造了就業機會和未來的經濟增長。

豐田最初於2021年宣布在北卡Liberty建造工廠，當時計畫花費12.9億元生產電動車電池，並創造1750個工作機會。隨著市場向電動車產業的加速轉移，豐田加大了在北卡的投資。

豐田表示，這項新投資將提高電動車電池的生產能力，並將增加新的產能來生產插電式混合動力車的電池。該廠之前計畫設立兩條生產線，此次投資將新增八條生產線。

近年來日本幾個高成長產業公司為北卡經濟帶來了紅利。豐田、本田噴射機(HondaJet)和富士膠片(Fujifilm)等公司都宣布在北卡進行重大投資，目前北卡有近3萬人在日資公司工作。