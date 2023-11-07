托兒費高漲 喬州獲白宮金援6.57億

日前拜登宣布一項160億元的穩定計畫，透過補貼營運來維持托兒中心運作，其中喬治亞州將獲約6.57億元。(美聯社)

研究顯示，全美各地兒童托育費用持續飆漲，亞特蘭大都會區的費用上漲，甚至超過了該地穩定的工資增幅，迫使許多父母削減其他支出，甚或減少工作因應。總統拜登 日前對此宣布一項160億元的穩定計畫(stabilization package)，將透過補貼營運來維持托兒中心運作，其中喬州 將獲約6.57億。

美國銀行研究所(Bank of America Institute)作者、經濟學家周安娜(Anna Zhou，音譯)表示，自5月以來，為支付兒童保育費用，全美家庭都被迫在其他方面減少支出。

她指出，托兒服務的變化可能對家庭生活方式及其財務產生直接影響。對許多父母，尤其是女性，照顧孩子比工作更重要，一旦無法獲得托兒服務或費用過高時，許多人會減少工時或乾脆退出勞動市場。

根據喬州早期保育和學習部門(DECAL)的數據，該州擁有4421個獲許可的兒童保育計畫，服務約32萬名兒童。但仍有成千上萬的兒童，從未經許可的家庭托育或「地下」中心獲得服務。

多年來，托兒產業一直面臨人員短缺、流動率高和利潤低的問題。勞工統計局指出，兒童保育人員的時薪中位數僅為13.71元。

當疫情威脅讓保育中心被迫關閉時，聯邦及時制訂了計畫來維持其生存。喬州從《新冠病毒應對和救濟補充撥款法案》(CRSSA)中獲得了4億360萬元，DECAL已將這筆資金分配給數千個中心。大部分用來支付員工薪水。

《美國救援計畫法案》(American Rescue Plan Act)則繼續提供資金，而DECAL正利用該經費，資助一項包含30個中心的試點計畫。

但由於國會拒絕延長該計畫，CRRSA的資助於9月30日結束。

支持者警告，由於托育中心難以繼續支付較高的工資，員工可能離開去從事快餐或零售工作，以賺取更多的錢，因此出現了「兒童保育懸崖」(child care cliff)。

如果沒有資金，托育中心將可能失去員工，繼而減少其能照顧的孩子數量。但如果提高學費，一些低收入 父母可能考慮繼續工作不划算，反而決定留在家中陪伴孩子。

白宮國內政策委員會坦登(Neera Tanden)表示，拜登日前宣布的穩定計畫，向托兒行業提供關鍵金援，即使這筆資金只是權宜之計。

道爾頓(Dalton)的Friendship House主任諾里斯(Mary Thelma Norris)表示，該中心雖未到山窮水盡，但也是搖搖欲墜。該中心擁有21名員工，照顧73名兒童。

她說，中心已要求當地聯合慈善總會(United Way)大幅增加來年捐款。如果捐款未增加，中心將不得不提高學費並考慮關閉至少一班。

由於兒童照護對工薪家庭如此重要，諾里斯主張利用喬州部分盈餘來幫助業者和家長。

州長坎普(Brian Kemp)上個月宣布了該州創造大筆盈餘，不過，其發言人並未直接回答有關盈餘如何使用的問題。

坎普在聲明中表示，他和立法機構已試圖透過退稅、減稅和定期暫停燃油稅等方式幫助喬州人，「此外還包括提高10%的撥款，為兒童保育業者提供了額外支持。」