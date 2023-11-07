中飽私囊 喬州理工學院3學者遭判刑

三名前喬治亞理工學院(Georgia Tech)研究人員，因參與詐騙該校和中央情報局(CIA)而遭判刑。(該校臉書)

一名聯邦檢察官日前宣布，三名前喬治亞理工學院(Georgia Tech)研究人員，因涉及參與詐騙該校和中央情報局(CIA)而被判刑。

聯邦司法部 在聲明中表示，前喬州 理工研究所首席科學家馬洛尼(James G. Maloney)、阿克里(James J. Acree)和佛雷利(James D. Fraley III)，利用一張本應用於學校公務的信用卡，在2007年到2013年間支付了約20萬元的個人開支。

據檢察官稱，三人購買的物品包括兩輛車、兩台52吋平板電視、蘋果電腦、iPad、Kindle電子閱讀器、數位相機/攝影機、3D列印機、Bose耳機和帶心率功能的運動手表。

阿克里和佛雷利於2016年認罪，並與政府合作完成調查。馬洛尼則遲至今年5月才認罪。

聯邦檢察官布坎南(Ryan K. Buchanan)表示，馬洛尼「利用自己在該校的高位，以公眾利益為代價中飽私囊」。

三人是電磁(electromagnetic)分析和測量的專家，在該校先進概念實驗室(Advanced Concepts Laboratory)從事由國防部 、情報機構和私人企業資助的專案。

聯邦司法部稱，58歲的馬洛尼被判處5年10個月監禁，並需支付190萬元賠償金。58歲的阿克里被判處三年緩刑，第一年在家中監禁，並須支付約60萬的賠償金。45歲的弗雷利也被判三年緩刑，前八個月被居家監禁，並需支付約48萬賠償金。