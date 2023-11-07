2韓國汽車零件商 宣布設廠喬州

韓國汽車零件和框架製造商Hwashin與汽車座椅和扶手供應商現代工業公司(Hyundai Industrial Co.)，日前均宣布將在喬州設廠，圖為興建中的現代汽車Metaplant。(美聯社)

又有兩家汽車零件供應商加入了於喬治亞州投資 設廠的浪潮，為現代汽車集團未來在沙凡納(Savannah)附近的Metaplant，以及起亞(Kia)在西點(West Point)的工廠擴建提供服務。

韓國汽車零件和框架製造商Hwashin日前宣布，將在都柏林(Dublin)投資1.76億元建造一座工廠，距離現代汽車價值76億元的電動車 廠約100哩。另外，韓國汽車座椅和扶手供應商現代工業公司(Hyundai Industrial Co.)也宣布在紐南(Newnan)投資2400萬設廠，將為現代和起亞的汽車製造廠提供零件。

Hwashin預計位於喬州 257號公路鐵路服務站點的工廠將雇用460人，並計畫於2025年底開始生產。現代工業則購買了位於83 Amlajack Way的一棟建築，將其改建為製造工廠，並雇用約100人。

兩家公司都加入了喬州各地快速成長的零件供應商名單，為現代和起亞的電動車設廠計畫服務。預計最快2024年底，數十萬輛現代、Genesis和起亞混合動力車，將開始從Metaplant的裝配線產出，而起亞的西點工廠則正在進行耗資2億元的擴建，以將電動車納入生產線。

據喬州經發廳廳長威爾遜(Pat Wilson)在聲明中指出，大約有十幾家現代供應商已宣布在布萊恩郡(Bryan)的Metaplant範圍內設廠，合計追加投資數十億元。自2020年以來，該州已吸引了251億元的電動車投資，總共創造了2萬9000個工作機會。

該州和地方官員的激勵措施，在整個電動車和電池供應鏈的計畫招募中，發揮了重要作用。他們為現代汽車Metaplant提供了18億元的激勵措施，包括稅收減免、補助金和工人培訓，這是該州史上最大筆的此類激勵措施。

喬州經發廳發言人表示，目前現代工業尚未獲得任何獎勵，而與Hwashin的談判仍在進行中。兩家公司都可能有資格透過喬州快速啟動(Georgia Quick Start)計畫，獲得稅收抵免和勞工培訓。