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亞特蘭大中校 說故事比賽參與熱烈

【亞特蘭大訊】
亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦説故事比賽。(學校提供)
亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦説故事比賽。(學校提供)

為響應僑委會112年度漢字文化節活動，亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦了兩天的説故事比賽，共有近70名學生參加。

比賽依學生的程度，中文學校分為一至五級，台灣華語文中心分為一、二級。每級各選出前三名和佳作。比賽除有三分鐘時間限制，評分標準還包括故事內容原創性，參賽者咬字發音、情感表達、音量/速度和台風等等。

當天臨近萬聖節，許多學生也裝扮自己來參加比賽。

校長戴念華表示，除了家長們的支持，也非常感謝僑教中心主任歐宏偉和仙伯里(Chamblee)市長Brian Mock前來給予鼓勵，讓學生更加有動力全力以赴。該校希望藉此比賽，能讓學生多開口説中文，進而增加口語興趣和信心。

此次比賽結果：

L1團體前三名依序為AK1；AK2；DK1。

L2團體前三名依序為B1；D1。

L3前兩名依序為D2 Terrence Ma；D2王明明及D2黃淑慧。Honorable Mention：B2白龍馬。

L4前三名依序為A4黃金田；A4羅珮綺；B2杭蕭。Honorable Mention：A2黃凱玲。

L5前三名依序為A9王淳彬；D5許灝蒙；A9徐慧瑜/任穎宣。Honorable Mention：D5任穎潔。

TCML1前三名依序為B102 Hakim；A101 Tracy；B102 Addison。

TCML2前兩名依序為D302樋口靖昭；D302 Collin Seay。(林昱瑄)

亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦説故事比賽。(學校提供)
亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦説故事比賽。(學校提供)
亞特蘭大中文學校的老師們。(學校提供)
亞特蘭大中文學校的老師們。(學校提供)
時逢萬聖節，一些小朋友也應景打扮。(學校提供)
時逢萬聖節，一些小朋友也應景打扮。(學校提供)
參加比賽的小朋友們。(學校提供)
參加比賽的小朋友們。(學校提供)

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