亞特蘭大中校 說故事比賽參與熱烈

亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦説故事比賽。(學校提供)

為響應僑委會112年度漢字文化節活動，亞特蘭大 中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦了兩天的説故事比賽，共有近70名學生參加。

比賽依學生的程度，中文學校分為一至五級，台灣華語文中心分為一、二級。每級各選出前三名和佳作。比賽除有三分鐘時間限制，評分標準還包括故事內容原創性，參賽者咬字發音、情感表達、音量/速度和台風等等。

當天臨近萬聖節 ，許多學生也裝扮自己來參加比賽。

校長戴念華表示，除了家長們的支持，也非常感謝僑教中心主任歐宏偉和仙伯里(Chamblee)市長Brian Mock前來給予鼓勵，讓學生更加有動力全力以赴。該校希望藉此比賽，能讓學生多開口説中文，進而增加口語興趣和信心。

此次比賽結果：

L1團體前三名依序為AK1；AK2；DK1。

L2團體前三名依序為B1；D1。

L3前兩名依序為D2 Terrence Ma；D2王明明及D2黃淑慧。Honorable Mention：B2白龍馬。

L4前三名依序為A4黃金田；A4羅珮綺；B2杭蕭。Honorable Mention：A2黃凱玲。

L5前三名依序為A9王淳彬；D5許灝蒙；A9徐慧瑜/任穎宣。Honorable Mention：D5任穎潔。

TCML1前三名依序為B102 Hakim；A101 Tracy；B102 Addison。